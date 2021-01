Det er for ambitiøst at sikkerhedstjekke 25.000 soldater fra nationalgarden inden indsættelse af Joe Biden på onsdag. Det er ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, stemningen i USA netop nu.

I de her dage ankommer flere tusinde soldater fra nationalgarden til at Washington DC, og i takt med at de ankommer til den amerikansk forbundshovedstad, bliver deres baggrund og færden tjekket.

FBI frygter nemlig, at indsættelsen af Joe Biden som præsident på onsdag, kan ende i et attentat fra egne rækker.

Men med blot to dage til selve indsættelse står FBI over for en enorm opgave, som er meget ambitiøst og nok også for ambitiøst, fortæller Jakob Illeborg:

»I dag har Jeremy Bash, der er en anerkendt sikkerhedsanalytiker herover, været ude og sige, at opgaven med at sikkerhedstjekke soldaterne er for ambitiøs«

For FBI kan altså ikke nøjes med at tjekke soldaternes færden og adfærd én gang:

»Allerede nu er der ankommet flere tusinde soldater hertil og de skal sikkerhedstjekkes, ikke bare én gang med flere gange. Det er altså et kæmpestort arbejde,« fortæller Jakob Illeborg.

Det amerikanske sikkerhedsapparat er nu også ude med en meget sjælden anbefaling om, at indsættelsen af Joe Biden afholdes indendørs.

Generalstaben i USA minder soldater i alle værn om, at militæret skal forsvare landets forfatning. Der er ikke plads til ekstremisme i militæret, lyder det. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Vis mere Generalstaben i USA minder soldater i alle værn om, at militæret skal forsvare landets forfatning. Der er ikke plads til ekstremisme i militæret, lyder det. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

»Det er ikke sket siden 1984, hvor Ronald Reagan skulle indsættes som præsident, at man har afholdt det indendørs. Men ved at rykke indsættelse indendørs kan man bedre holde styr på, hvem der er til stede,« forklarer Jakob Illeborg.

Meldingen fra Joe Bidens administration er dog, at man vil afholde indsættelsen undendørs som planlagt. Dog er der heller ikke kommet nogen melding om, hvordan det går med sikkerhedstjekket af de mange tusinder soldater.

Uanset hvad, er det en svær situation, som amerikanerne står i:

»Det er fuldstændig uhørt, at man tjekker ens egne soldater. Det er et tegn på, at det amerikansk demokrati er under et hårdt pres. Det er meget skrøbeligt for demokratiet,« sige Jakob Illeborg.