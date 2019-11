Forening af naboer til flyvestation føler sig kun delvist imødekommet. Borgmester er mere positiv.

230 millioner kroner som kompensation til støjramte naboer til flyvestationen i Skrydstrup er ikke prangende.

Det siger Agnes Østergaard Rosenlund, formand for foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer.

- Jeg synes jo ikke, at 230 millioner kroner er så prangende, når man ser på, hvor mange boliger det her berører.

- Men alligevel synes jeg, at vi er blevet imødekommet et stykke af vejen, siger hun.

Ifølge DR Nyheder lægger regeringen op til at kompensere op mod 1600 beboere i området.

Det skal ske ved, at de mest udsatte boliger bliver enten opkøbt eller kompenseret i form af støjisolering.

Området vil ifølge aftaleudkastet, som DR Nyheder har set, blive inddelt i to zoner:

En rød zone med 117 ejendomme, som vil være hårdest ramt af støj fra de nye kampfly. Samt en gul zone med cirka 1500 boliger i periferien til flyvestationen.

Naboformanden er tilfreds med, at de mest støjbelastede boliger får tilbud om opkøb af deres ejendomme.

Det er beboerne i den gule zone, der bekymrer hende mest.

- Beboerne i den røde zone er dem, der bliver overfløjet. De vil kunne blive opkøbt ud fra de maksimale støjniveauer frem for en beregning af gennemsnitsstøjen. Det er positivt, siger Agnes Østergaard Rosenlund.

- Men vores store bekymring er beboerne i den gule zone. De får tilbudt en støjisolering af for eksempel vinduer.

- Men det kan jo ikke kompensere for, at boligerne uden tvivl kommer til at tabe værdi, siger hun.

Naboformanden mener, at forligspartierne bør supplere ordningen med en erstatning for boligernes værditab.

- Vi efterlyser en gradueret erstatningsmodel for værditab af vores boliger.

- Her kunne vi godt tænke os, at man inddrager uvildige eksperter og ejendomsmæglere, der kunne finde en model for en erstatningsordning for værditab, siger Agnes Østergaard Rosenlund.

Borgmester i Haderslev H.P. Geil (V) vil først give en endelig vurdering, når aftalen er helt på plads. Men ud fra udkastet tegner det godt, siger han.

- Det ser langt bedre ud end det, der oprindelig var lagt op til. Det må være en erkendelse af, at der bliver støjproblemer, og at de skal løses.

Han glæder sig især over, at der lægges op til, at beboerne kan få en erstatning via ekspropriation og ikke kun en kompensation.

- Det er en væsentlig forskel for den, der skal modtage pengene.

De 27 F-35-fly skal erstatte de nuværende F-16-fly. De ventes indfaset i flyvevåbnet i årene fra 2021 til 2026.

/ritzau/