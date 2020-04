Stort flertal i Folketinget vil suspendere 225-timers-reglen. Flere vil gerne af med den, men det er ikke sket.

Et markant flertal i Folketinget er mandag blevet enige om at suspendere 225-timers-reglen under coronakrisen.

Reglen trækker personer på kontanthjælp i deres ydelse, hvis de ikke på et år har 225 timers arbejde. Det skal give incitament til at have selv en lille tilknytning til arbejdsmarkedet.

Reglen har længe været udskældt af specielt SF og Enhedslisten, der har villet fjerne den helt. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) understreger dog, at reglen kun er suspenderet på grund af helt særlige omstændigheder.

- Der er altid et behov for, at folk har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Men vi har lukket jobcentrene, og det svært for de fleste - og umuligt for mange - at optjene timer.

- Samtidig holder mange firmaer lukket. Derfor synes vi, at det er rigtigt og rimeligt at suspendere kravet i denne her ekstraordinære situation, siger ministeren.

SF og Enhedslisten ønsker reglen hen, hvor peberet gror. Og en evaluering af reglen foretaget af Finansministeriet og offentliggjort i starten af 2019 kunne da heller ikke måle nogen konkret effekt på beskæftigelsen af den.

Evalueringsnotatet noterede dog, at evalueringen "indikerer, at nogle personer i kontanthjælpssystemet har ændret adfærd og er kommet tættere på arbejdsmarkedet" på grund af reglen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil dog ikke sige noget om, hvorvidt det er regeringens politiske ønske at afskaffe reglen.

- Hvad der skal ske med reglen er noget, vi har bedt Ydelseskommissionen kigge på.

- Socialdemokratiet og regeringens holdning er, hvad den altid har været. Der skal være en rimelig og retfærdig balance mellem, at det skal kunne betale sig at arbejde, men at specielt børnefamilier ikke skal lide for store afsavn, siger han.

Han siger, at der skal være en "bedre balance", og at 225-timers-reglen "indgår i den afvejning".

Søndag meldte Venstre ud, at man var klar til at suspendere reglen. Men partiet - der indførte den i 2015, da det havde regeringsmagten - vil ikke afskaffe den.

- Vi er bestemt tilhængere af både kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen. De sikrer, at det altid kan betale sig at arbejde. Og at der er incitament til at tage selv små job.

- Derfor taler vi om at suspendere reglen og ikke at afskaffe den, sagde beskæftigelsesordfører for Venstre Hans Andersen søndag.

/ritzau/