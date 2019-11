11 danske statsborgere, som er rejst til konfliktzoner, er tilbageholdt, og 11 er på fri fod, vurderer PET.

Der er fortsat 22 danske statsborgere, som befinder sig i konfliktzonen i Syrien eller i de omkringliggende lande.

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) på baggrund af en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET). Han er tirsdag indkaldt i samråd sammen med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Indtil for nylig var der 24 danske statsborgere, men to af dem har netop fået frataget deres danske statsborgerskab, efter at loven om fratagelse af fremmedkrigeres pas er trådt i kraft.

- Vi har ingen interesse i at få de her personer til Danmark. Men og der er altid et men det er sådan, at vi ikke kan holde alle fremmedkrigere med dansk statsborgerskab ude, siger justitsministeren.

- Vi skal overholde vores retlige forpligtigelser, og det gælder også de internationale af slagsen, siger han.

PET vurderer, at 11 er tilbageholdt eller fængslet, mens 11 formodes at være på fri fod.

/ritzau/