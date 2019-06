22-årige Aki-Matilda Høegh-Dam fik et af de to grønlandske mandater til Folketinget.

Hidtil har Siumut-politikeren dog været kendt for noget helt andet.

I 2015 deltog Aki-Matilda Høegh-Dam i Miss Danmark, hvor hun endte på en sjetteplads.

Aki-Matilda Høegh-Dam fik mindst 3.467 personlige stemmer og er lykkelig over nu at kunne kalde sig medlem af Folketinget.

»Det har virkelig givet mig styrke, at så mange har bakket mig op og vist mig tillid, også under valgkampen. Hvis jeg en dag føler mig trist eller føler mig mindre værd, vil det give mig styrke, at jeg har fået så stor opbakning,« siger Aki-Matilda Høegh-Dam til det grønlandske medie KNR.

Siumut, som peger på Mette Frederiksen (S) som statsminister, fik 29,4 procent af stemmerne i Grønland.

Det andet grønlandske mandat gik til Aaja Chemnitz Larsen (IA), som allerede sad i Folketinget og dermed opnåede genvalg. Hun peger også på Mette Frederiksen.

22-årige Aki-Matilda Høegh-Dam læser til daglig statskundskab på Københavns Universitet.

På Færøerne var der også to mandater på spil.

De gik til Edmund Joensen fra det borgerlige parti Sambandspartiet og Socialdemokratiets Sjúrdur Skaale.

Dermed fik rød og blå blok et mandat hver på Færøerne.

