Der gik lige præcis 34 minutter.

Fra den 21-årige Melissa Sarelius Guttesen fredag aften stod frem og fortalte, at hun som værnepligtig i Beredskabsstyrelsen var med til aflive mink.

Til at pressemedarbejdere i både styrelsen og Forsvarsministeriet ringede til B.T. og fortalte, at nu var der en ny forklaring: De kan alligevel ikke afvise, at de værnepligtige var med til at gasse de små dyr.

Melissa Sarelius Guttesen stod frem, fordi forsvarsminister Trine Bramsen (S) gentagne gange har afvist, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen har været med til at aflive mink.

Melissa Sarelius Guttesen står frem og siger, at hun var med til at aflive mink. Privatfoto

Det kan den 21-årige kvinde ikke genkende.

»Jeg har personligt været ude, tage levende mink nede i et lillebitte rør, for derefter at komme dem i en aflivningstrailer, hvor de blev gasset, for bagefter at tjekke, om de endnu var i live, for derefter at kassere dem i en container og sprøjte dem til med dekontamineringsvæske,« siger Guttesen, der afsluttede sin værnepligt for Beredskabsstyrelsen i oktober.

Nu kalder de Konservatives politiske ordfører, Marcus Knuth, forsvarsministeren i samråd.

Marcus Knuth, hvad er egentlig problemet, når de værnepligtige kun har været med til at aflive mink i de zoner, hvor der var lovhjemmel til det?

Forsvarsminister Trine Bramsen skal nu igen forklare sig i minksagen. Foto: Emil Helms

»Det her holder ikke vand overhovedet. Vi spurgte Trine Bramsen om det her for tre uger siden, og siden da har hun kategorisk afvist, at personale fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen deltog i aflivningen af mink. Og så kommer det som en pludselig overraskelse nu? Det tror jeg ikke på,« siger Marcus Knuth.

Onsdag sagde forsvarsministeren, at »mig bekendt har Beredskabsstyrelsen ikke været med til at aflive mink.«

Torsdag skrev Trine Bramsen i skriftligt svar til Folketinget, at 'Beredskabsstyrelsen oplyser, at man ikke har aflivet mink, men at man i enkelte tilfælde har støttet Fødevarestyrelsen aflivningshold med inddrivning og indfangning af mink'.

Men efter 21-årige Melissa Sarelius Guttesen stod frem, har myndighederne fredag aften en ny forklaring:

'Beredskabsstyrelsen er dog nu af Fødevarestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at det ikke kan afvises, at der i visse tilfælde er sket afvigelser fra procedurerne. Derfor kan Beredskabsstyrelsen heller ikke afvise, at styrelsens personel har deltaget i aflivning af mink,' skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

»Dybt utroværdigt,« siger Marcus Knuth. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det virker dybt utroværdigt, at sandheden skal komme fra de værnepligtige i stedet for fra ministeren og styrelsen,« siger Marcus Knuth.

Dansk Folkeparti bakker op om et nyt samråd, hvor forsvarsministeren skal forklare sig på ny.

»Trine Bramsen har nu gentagne gange vist, at hun ikke evner at holde styr på sit ministerium. Nu har hun tilsyneladende også løjet over for Folketinget. Det er ekstremt alvorligt, og Dansk Folkeparti ønsker en forklaring fra ministeren,« siger retsordfører Peter Skaarup og tilføjer:

»Trine Bramsen bør overveje nøje, hvad hun siger i næste samråd.«