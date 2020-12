Danmark har været igennem et af de mest turbulente år i nyere tid. Coronavirussen har præget livet på Christiansborg i ekstrem grad, ganske som det har gjort i resten af samfundet. Mange af de billeder, som vi vil huske fra 2020, udspringer derfor også af coronavirussens indtog i Danmark.

1: Mette Frederiksen besøger minkfarm

Der skulle have tegnet sig et billede af en forstående og samtalende statsminister, da hun besøgte minkavler Peter Hindbo på hans minkfarm i Jordrup 26. november. I stedet endte det i en farce. Statsministeren blev iklædt et større arsenal af værnemidler, da hun skulle ind i Peter Hindbos haller, der nu var helt tømt for mink. Mink, som vel at mærke aldrig havde haft covid-19 og lå langt fra smittezonerne. Minkavler Peter Hindbo derimod stod lige ved siden af iført sit normale arbejdstøj. Statsministeren modtog kraftig kritik for at forsøge at skabe indtryk af, at risikoen ved minkene var større, end den var. Det var dog Fødevarestyrelsen, som selvstændigt havde rådet Mette Frederiksen til at tage værnemidlerne på.

Mette Frederiksen besøger en minkfarm lidt uden for Kolding. Minkfarmen lå uden for smittezonerne og bestod af raske mink. Vis mere Mette Frederiksen besøger en minkfarm lidt uden for Kolding. Minkfarmen lå uden for smittezonerne og bestod af raske mink.

2: Frank Jensen stopper som overborgmester

Under et døgn efter, at Frank Jensen ellers for rullende kameraer havde fortalt, at han 'ville blive og ændre kulturen', trak Frank Jensen sig som overborgmester for København. Angiveligt med et hav af krænkelsessager fra rådhuset i bagagen, hvor han blandt andet blev beskyldt for at slikke på sine kvindelige medarbejdere.

»Jeg møder andre mennesker med glæde. Nogle kan opfatte det, hvis man har fået lidt alkohol, at den glæde kan blive for overvældende,« sagde Frank Jensen ved pressemødet i oktobersolen på Islands Brygge, så journalisternes tæer krummede sig helt sammen.

Frank Jensen, tidligere overborgmester i København, forlader det pressemøde, hvor han netop har fortalt, at han træder tilbage som overborgmester. Vis mere Frank Jensen, tidligere overborgmester i København, forlader det pressemøde, hvor han netop har fortalt, at han træder tilbage som overborgmester.

3: Morten Østergaard stopper som formand for De Radikale

Først vidste ingen, hvem i De Radikale der gik og krænkede gruppemedlemmerne. Så var det pludselig Morten Østergaard, der havde lagt en hånd på Lotte Rods lår for 10 år siden. Og så måtte han forlade posten. Det viste sig også, at der var flere andre sager, som ikke alle gruppemedlemmerne havde fået viden om fra ledelsen. Det kastede De Radikale ud i en enorm intern krise.

Morten Østergaard melder sin afgang efter gruppemøde i Den Sorte Diamant i København 7. oktober 2020. På gåturen tilbage mod Christiansborg følges han af et større presseopbud. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Morten Østergaard melder sin afgang efter gruppemøde i Den Sorte Diamant i København 7. oktober 2020. På gåturen tilbage mod Christiansborg følges han af et større presseopbud. Foto: Mads Claus Rasmussen

4. Danmark lukker ned

Statsminister Mette Frederiksen og resten af regeringen lukkede Danmark ned på et historisk pressemøde 11. marts. Coronavirussen havde ramt Danmark, og det helt afgørende var, at antallet af smittede ikke oversteg sundhedsvæsenets kapacitet. Kort efter pressemødet strømmede et stort antal danskere ud for at hamstre dagligvarer. Herefter blev pressemøder et samlingspunkt for danskerne, når regeringen havde nyt om pandemien.

Statsminister Mette Frederiksen lukker landet ned 11. marts 2020. Coronavirussen havde ramt Danmark, og det var helt afgørende, at antallet af smittede ikke oversteg sundhedsvæsenet kapacitet. Kort tid efter det historiske pressemøde væltede danskere ud i detailhandelen for at hamstre dagligvarer. Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen lukker landet ned 11. marts 2020. Coronavirussen havde ramt Danmark, og det var helt afgørende, at antallet af smittede ikke oversteg sundhedsvæsenet kapacitet. Kort tid efter det historiske pressemøde væltede danskere ud i detailhandelen for at hamstre dagligvarer. Foto: Martin Sylvest

5: Jakob Ellemann-Jensen i krise.

Efter mere end et år på formandsposten i Venstre oplever Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre bløder vælgere, og oppositionen er splittet og svag. Venstre – som ellers er det ledende parti i oppositionen – virker magtesløse over for Mette Frederiksen, som er buldret frem siden valget. Minksagen har, måske lidt overraskende, ikke haft effekt på Socialdemokratiets opbakning.

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, er oppositionens naturlige leder, men Venstre skrumper i meningsmålingerne. Foto: Mathias Svold Vis mere Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, er oppositionens naturlige leder, men Venstre skrumper i meningsmålingerne. Foto: Mathias Svold

6: ... og Thulesen-Dahl i krise

Dansk Folkeparti fik en gedigen lussing ved folketingsvalget i 2019, hvor partiet fik sølle 8,7 procent af stemmerne. Siden er det kun gået den gale vej, og Dansk Folkeparti blev målt til 5,6 procent af stemmerne 12. december. Nedturen har fået Pia Kjærsgaard til offentligt at udtale, at krisen er Thulesen-Dahls ansvar.

Kristian Thulesen-Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Vis mere Kristian Thulesen-Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

7: MF'ere i kø til afstemning

Coronakrisen har tvunget danskerne til at leve deres liv på en anden måde, end de er vant til. Også i Folketinget skete der ændringer, så det danske parlament kunne fungere og samtidigt begrænse smitten. Her er danske medlemmer af Folketinget i kø med behørig afstand for at komme ind og stemme om covid-19-hastelovgivningen i marts.

MF'ere i kø i Vandrehallen på Christiansborg foran Folketingssalen, ved afstemning om covid-19-hastelovgivning 26. marts 2020. I forgrunden Rasmus Jarlov og Inger Støjberg. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere MF'ere i kø i Vandrehallen på Christiansborg foran Folketingssalen, ved afstemning om covid-19-hastelovgivning 26. marts 2020. I forgrunden Rasmus Jarlov og Inger Støjberg. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

8: Støjbergs Instrukskommission

Inger Støjberg er næsten lige nem at genkende bagfra som forfra. Den ikoniske Venstre-politiker fik i december en lammende kritik af Instrukskommissionen, som i sin delkonklusion skrev, at Støjberg bevidst havde talt urigtigt og misvisende til Folketinget, og både dansk lov og internationale konventioner var brudt, da 32 udenlandske ægtepar blev skilt ad på danske asylcentre.

Næstformand i Venstre Inger Støjberg. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Næstformand i Venstre Inger Støjberg. Foto: Asger Ladefoged

9: Samira Nawa og udenrigsministerens gamle sexsag

Udenrigsminister Jeppe Kofod blev for anden gang og med samme sag kastet ud i politisk stormvejr. Det skete, da Radikales Venstres Samira Nawa sagde til B.T. at Kofod aldrig var blevet minister, hvis De Radikale havde kunnet fordele ministerposter, og Kofod selv havde været radikal. Baggrunden var, at Kofod gik i seng med en 15-årig pige ved en DSU-fest, da han selv var udenrigsordfører og 34 år. Samira Nawas udtalelser gjorde hende med et landskendt, hvor hun før var relativ ukendt og desuden nyvalgt

Samira Nawa, ligestillingsordfører for Radikale Venstre. Vis mere Samira Nawa, ligestillingsordfører for Radikale Venstre.

10: Mogens Jensen træder tilbage som minister

Kort tid efter regeringens redegørelse af håndteringen af minksagen trækker fødevareminister Mogens Jensen sig. Redegørelsen slår fast, at der ikke er handlet rettidigt, og at der er handlet ulovligt, da man bad danske minkavlere om at aflive deres mink. Statsminister Mette Frederiksen møder også voldsom kritik. Der bliver nu nedsat en kommission, der skal undersøge regeringens håndtering af sagen.