Hjørring. Hver femte af landets kommuner vil tilslutte sig et kommende søgsmål mod staten for fejl i udligningssystemet.

Det oplyser Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune.

- Vi er 20 kommuner, der står sammen om sagsanlægget. Det er helt fantastisk og flere, end jeg havde turdet håbe på, siger Arne Boelt.

Det er første gang, at en gruppe kommuner går rettens vej for at få rettet op på det, de kalder fejl i udligningssystemet.

Hjørring Kommune har været bannerfører for søgsmålet. Men kommuner over hele landet har tilsluttet sig søgsmålet.

Baggrunden for sagen er, at kommunerne føler sig snydt for flere hundrede millioner kroner.

Det skyldes ifølge kommunerne, at udligningssystemet ikke har taget højde for udlændinges uddannelsesniveau.

Eksempelvis har en veluddannet udlænding i Gentofte udløst samme tilskud som en ufaglært udlænding i Hjørring.

Allerede i 2014 gjorde Lemvig Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet opmærksom på problemet.

Men fejlen er først justeret med virkning fra 2019.

Regeringen besluttede tidligere på året at kompensere de kommuner, der fremadrettet mister penge, fordi systemet justeres.

Men der er ikke udsigt til kompensation for de kommuner, der i årevis har fået for lidt.

Det vil kommunerne bag søgsmålet nu gå rettens vej for at få.

Kommunerne anslår, at de er gået glip af "flere hundrede millioner kroner", men det samlede krav mod staten er endnu ikke endelig opgjort.

Næste skridt bliver at få udarbejdet et juridisk notat, som kommunerne skal bruge som ammunition i retssagen mod staten.

- Vi skal ud og stepperne og hurtigst muligt have stævnet staten. Den her sag kan trække ud i lang tid, måske tre-fire år. Derfor skal vi i gang snarest muligt, siger Arne Boelt.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emill Ammitzbøll-Bille (LA) har torsdag meddelt, at han vil arbejde for kompensation på 1,4 milliarder kroner til 85 kommuner.

Det er kompensation til kommuner, der som følge af en ændret regnemetode omkring ældre og handicappede står til at miste penge i udligningen.

Det er ikke en melding, der får Arne Boelt til at vakle:

- De to sager har ikke noget med hinanden at gøre, og jeg anser det ikke for at være et plaster på såret.

- Så vi kører videre for fulde gardiner, siger han.

/ritzau/