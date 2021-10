Det handler om at få noget blikfang.

Sådan tænkte 19-årige Malte Jäger, da han skulle designe sin første valgplakat inden kommunalvalget, hvor han stiller op for Nye Borgerlige i Kerteminde Kommune.

Derfor smed han trøjen og fik taget et billede i bar overkrop til en valgplakat, der ligner de færreste.

»Nu styrketræner jeg en del, og så ville det være sjovt at skrive ‘et stærkt valg’ ved Nye Borgerlige,« siger Malte Jäger.

Det har affødt en del reaktioner til stor glæde for den unge kandidat, der til daglig læser historie på Syddansk Universitet, arbejder på den lokale Circle-K og træner U15 drenge i Kerteminde Holdboldklub.

»Jeg er 19 år gammel og stiller op for første gang, og jeg skal have noget medieomtale på en måde, hvor jeg så kan få lov til at fortælle om min politik og alt det, jeg gerne vil,« siger han og fortsætter:

»Jeg går til valg på at bestemme mindre over borgerne.«

Han er med egne ord helt vild med politik og har diskuteret politik med sin familie ved spisebordet, siden han var barn. Siden har han diskuteret en hel masse politik med blandt andre sine klassekammerater og lærere på Oure Kostgymnasium.

Derfor håber han nu på at blive valgt ind i byrådet – også hvis midlet er et stykke med bart.

»I Danmark kan vi godt lave sjov med sådan nogle ting – især i Nye Borgerlige. Der tager vi det ikke så tungt, og der kan vi godt lave sjov med sådan noget og hvile i os selv,« siger Malte Jäger.

Han understreger, at hans kandidatur er »100 procent seriøst« og på ingen måde handler om at få opmærksomhed hos det modsatte køn.

»Det har jeg ikke noget problem med generelt – jeg gør det skam kun af politiske årsager.«