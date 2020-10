Nye Borgerlige bliver kun repræsenteret af ét ud af fire folketingsmedlemmer, når statsminister Mette Frederiksen (S) i dag markerer begyndelsen på et nyt politisk år med sin åbningstale.

'Vi i Nye Borgerlige mener nemlig, det er forkert, at der skal gælde andre regler for folkevalgte end for danskerne generelt,' skriver partiets Mette Thiesen på Facebook.

Derfor dukker kun partileder Pernille Vermund op.

I det nye parti er man utilfredse med, at man i disse coronatider lægger op til fuld belægning i Folketinget til tirsdagens åbningsdebat. Det vil sige med 179 pladser – selv om formand Henrik Dam Kristensen (S) på forhånd har gjort det klart, at alle vil kunne sidde med en meters afstand.

Mette Thiesen bliver væk fra åbningsdebatten. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Thiesen bliver væk fra åbningsdebatten. Foto: Mads Claus Rasmussen

'Når danskerne har fået besked på, at de ikke må samles mere end 50 til bryllupper, fødselsdage, konfirmation og andre festlige sammenkomster, skal man selvfølgelig tage samme medicin på Christiansborg,' skriver Mette Thiesen.

Og der er indløbet flere afbud.

B.T. har været i kontakt med Folketinget kort før kl. 9 tirsdag morgen, og herfra lyder det fra den presseansvarlige, Claus Brask, at der vil dukke 161 folketingsmedlemmer op til åbningsdebatten i salen. Det vil sige, at der er 18 afbud. Hvilket altså omvendt vil være med til at øge den fysiske afstand mellem de fremmødte. Du kan følge Folketingets åbning her hos B.T.

En stor del af de øvrige afbud er kommet fra Enhedslisten. Her har Henning Hyllested eksempelvis ikke tænkt sig at sidde i Folketingssalen, for han vil i stedet følge åbningsdebatten fra sit kontor på Christiansborg.

Henning Hyllested ser åbningsdebatten fra sit kontor på Christiansborg. Foto: Sara Gangsted Vis mere Henning Hyllested ser åbningsdebatten fra sit kontor på Christiansborg. Foto: Sara Gangsted

»Jeg synes, det er et rigtigt skidt signal at sende at samle sig 179 personer i folketingssalen, når man nu beder befolkningen om ikke at forsamle sig flere end 50 mennesker ad gangen,« siger politikeren fra Enhedslisten til TV Syd.

Heller ikke Bjørn Brandenborg (S) vil være til stede tirsdag. Det skyldes, at han i sidste uge blev testet positiv for corona.

Også Venstres formand, Jakob Elleman-Jensen, vil være fraværende. Det skyldes, at han endnu ikke føler sig helt klar til en åbningsdebat på grund af den nylige operation mod to diskusprolapser i nakken.

'Åbningsdebatten i Folketinget tager gerne over 12 timer, og selv om jeg er på benene igen, så er kroppen endnu ikke klar til det eller til en time på talerstolen,' skriver Jakob Ellemann-Jensen på Facebook.

Folketinget og forsamlinger med politisk øjemed er i øvrigt undtaget fra forbuddet mod at være mere end 50 mennesker samlet på én gang. Det samme gælder kravet om at bære mundbind.

I en mail, som Folketingets formand har sendt rundt til samtlige folketingsmedlemmer, fremgår det afstandskravene vil betyder lidt anderledes placeringer for politikerne i salen.

'For at sikre, at I alle har mulighed for at deltage i dette særlige møde, samtidig med at vi lever op til gældende anbefalinger om afstand, har vi i Præsidiet besluttet, at stolene i Folketingssalen på åbningsdagen vil blive placeret på en sådan måde, at I alle vil kunne sidde med én meters afstand. For at opnå dette er det nødvendigt at flytte nogle af stolene fra deres vanlige pladser og placere dem et andet sted,' står der ifølge Ritzau i mailen.