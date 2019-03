Kommuner er klar til at droppe søgsmål mod staten, hvis Folketinget kan finde en politisk løsning.

17 kommuner har nu tilsluttet sig et gruppesøgsmål mod staten om fejl i udligningssystemet.

Det viser et statusnotat, som Hjørring Kommune har udarbejdet på vegne af de sagsøgende kommuner.

- Det er epokegørende, at en femtedel af kommunerne mener, der er snydt på vægten, og derfor er klar til at gå ind i en retssag, siger borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Gade (V).

Jammerbugt er blandt de 17 kommuner, der har afgivet tilsagn om at være med. To kommuner har sagt nej, og en enkelt har ikke taget endelig stilling.

Sagen handler om en fejl, som allerede blev påpeget af Lemvig Kommune i 2014.

Kommunerne mener, at udligningssystemet, der omfordeler milliarder mellem dem, ikke har taget højde for udlændinges uddannelsesniveau.

Det blev efterfølgende justeret med virkning fra 2019.

Men det er ikke rettet bagud.

De sagsøgende kommuner mener, de har mistet flere hundrede millioner kroner på den konto.

I Jammerbugt Kommune har man regnet sig frem til, at det drejer sig om 36 millioner kroner bare for 2017 og 2018.

- Det er mange penge sidst på måneden i vores regnskab, siger Mogens Gade.

Men kommunerne ønsker dybest set ikke en retssag, understreger han.

- Det er uværdigt at føre retssag mod staten. Det, vi i virkeligheden ønsker, er en politisk løsning, siger han.

- Folketinget skal erkende, at der er begået en fejl og så være klar til at kompensere for fejlen, siger Mogens Gade.

- Vi er indstillet på en politisk løsning. Men nu skal folketingspolitikerne til at agere ret hurtigt, hvis der skal findes en løsning, siger han.

Uret begynder nemlig at tikke, hvis man skal undgå, at sagen retsligt bliver forældet.

- Vi skal have indgivet stævning mod staten inden 1. juni for at undgå forældelse, siger Mogens Gade.

Statens advokat, Kammeradvokaten, har tidligere konkluderet, at man ikke mener, der er noget at komme efter.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har kaldt truslen om søgsmål for "spild af skatteborgernes penge".

/ritzau/