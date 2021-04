Har man fået ét stik med en vaccine fra AstraZeneca, vil man blive tilbudt en anden vaccine, oplyser styrelse.

De omkring 149.000 personer i Danmark, der har fået det første stik med en vaccine fra AstraZeneca, vil blive tilbudt en anden vaccine. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- De personer, der har modtaget første vaccination med AstraZeneca, vil senere modtage tilbud om vaccination med en anden vaccine, skriver Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har onsdag på et pressemøde fortalt, at vaccinen fra AstraZeneca trækkes ud af vaccinationsprogrammet.

Styrelsen udelukker ikke, at vaccinen kan tages i anvendelse på et senere tidspunkt.

Vaccinen fra AstraZeneca er hovedsageligt givet til ansatte i sundheds-, ældre- og socialsektoren.

For alle de personer, der er blevet indkaldt til en vaccination med AstraZeneca, vil deres aftale blive aflyst ifølge Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse.

- Øvrige personer, der tidligere har været inviteret til førstegangsvaccination med AstraZeneca, men fik invitationen aflyst, vil blive visiteret på ny ud fra en vurdering af den aktuelle epidemisituation, skriver styrelsen videre.

Ifølge de danske sundhedsmyndigheder er der et tilstrækkeligt grundlag for en sammenhæng mellem vaccinen og sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader.

Dog er Sundhedsstyrelsen enig med Det Europæiske Lægemiddelagentur i, at der er flere fordele end ulemper ved vaccinen, fordi de alvorlige bivirkninger er så sjældne.

- Derfor vil jeg gerne understrege, at det stadig er en godkendt vaccine. Og jeg forstår godt, hvis andre lande, der er i en anden situation end os, vælger at forsætte brugen, siger han i pressemeddelelsen:

- Hvis vi i Danmark stod i en helt anden situation med for eksempel en voldsom tredje bølge og et presset sundhedsvæsen - og hvor vi ikke var nået så langt i vores udrulning af vacciner - så ville jeg ikke tøve med at bruge vaccinen, også selv om der var sjældne, men alvorlige komplikationer ved brugen.

