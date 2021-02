Ngo'er mener, at regeringen svigter klimaloven. Dan Jørgensen siger, at det er objektivt forkert.

Regeringen lever med den nuværende klimapolitiske kurs hverken op til klimaloven eller Danmarks internationale klimaforpligtelser.

Sådan lyder det i et nyt notat fra 14 danske ngo'er, der har gransket Danmarks klimaindsats.

Ngo'erne mener ikke, at Danmark med de indgåede klimaaftaler ser ud til at leve op til det lovfæstede mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030.

En af organisationerne bag er Greenpeace, der mener, at regeringen i alt for høj grad satser på "højst usikre" teknologiske løsninger frem for konkrete CO2-reduktioner her og nu.

- Regeringen leverer langtfra det nødvendige for at leve op til klimaloven, siger klimapolitisk leder Helene Hagel til Information.

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, tilføjer, at "den nuværende klimapolitik er hverken i overensstemmelse med de mål, vi har sat os i Danmark eller internationalt".

- Det er fuldstændig afgørende, at vi leverer flere reduktioner her og nu og ikke udskyder de svære indsatser til senere og til nogle teknologiske løsninger, som slet ikke eksisterer i dag, siger hun til avisen.

Ngo'ernes notat kommer få dage før den officielle dom fra Klimarådet, der præsenteres fredag.

Som en del af klimaloven skal rådet vurdere, om det er "anskueliggjort", at klimalovens mål kan nås. Ellers kan regeringen pålægges at skulle handle yderligere.

I en skriftlig kommentar til Information afviser klimaminister Dan Jørgensen (S) kritikken. Han kalder det et "objektivt forkert udsagn", at Danmark ikke skulle være godt på vej mod 70-procentsreduktion i 2030.

Dan Jørgensen påpeger, at regeringen i det seneste år har lavet "en lang række historiske aftaler" såsom klimaloven, energiøerne og aflysningen af ny oliejagt i Nordsøen.

/ritzau/