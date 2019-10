Sidste år blev Mint tvunget til at forlade Danmark. Men nu kan hun vende tilbage frem til og med 18. januar.

Et år efter, at Atcharapan "Mint" Yuangyai blev tvunget til at forlade Danmark, kan hun snart vende tilbage til dansk jord.

Ifølge Sjællandske Medier har den 14-årige thailandske pige fået tildelt et turistvisum, som gælder fra 12. oktober til og med 18. januar.

Familien til Mint, som stadig bor i Køge, håber at kunne byde hende velkommen i Danmark på onsdag i næste uge.

Sagen om Mints tvungne udsendelse af Danmark fik sidste år meget omtale i sammenhæng med den daværende regerings lov om familiesammenføring.

På grund af loven skulle Mint forlade landet, selv om hun kunne dansk og ifølge sin familie var godt integreret.

/ritzau/