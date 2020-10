Personer fra erhvervslivet, forskningsverdenen og civilsamfundet opfordrer til handlekraft på klimaområdet.

139 fremtrædende erhvervsfolk, forskere og politikere opfordrer i en fælles appel regeringen og Folketinget til at gøre mere på klimaområdet.

Det skriver Information, der også er initiativtager til appellen.

Underskriverne af appellen tæller blandt andre Henrik Poulsen, direktør i Ørsted, Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor, og Connie Hedegaard, tidligere EU-kommissær og formand for tænketanken Concito.

- Vi, der underskriver denne appel til regering og Folketinget, er bekymrede for, at manglende erkendelse af situationens alvor fører til, at vi gør for lidt for sent for at bremse klimakrisen, står der blandt andet i appellen.

Opråbet kommer i anledning af Folketingets åbningsdag tirsdag.

Flere socialdemokratiske borgmestre har også skrevet under.

Det gælder blandt andre borgmester i Albertslund Steen Christiansen og borgmester i Frederikshavn Birgit Hansen.

Underskriverne roser i appellen politikerne for at have forpligtet sig til at reducere den danske udledning af CO2 med 70 procent i 2030.

Men de kritiserer samtidig regeringen for ikke at være kommet med nogen konkrete nye initiativer i forhold til at nå målet de kommende år.

- Halvandet år efter "klimavalget" er der kun vedtaget politik, der kan bringe os en fjerdedel af vejen, står der i appellen.

Regeringen har tidligere lagt op til, at ny teknologi vil kunne hjælpe med at nedbringe udledningen af CO2 frem mod 2030.

Men i appellen advarer underskriverne om at sætte for stor lid til den teknologiske udvikling.

De vil i stedet have en grøn skattereform med "CO2-afgifter på et markant højere niveau", end det regeringen har vist vilje til, skriver Information.

- Den grønne omstilling er Danmarks enestående chance for at skabe en ny og bæredygtig velfærdsmodel. Men tiden er knap. Lad ikke muligheden glide os af hænde, afslutter de.

Appellen vil ifølge Information blive overrakt til klimaminister Dan Jørgensen (S) tirsdag formiddag.

/ritzau/