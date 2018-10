Regeringen og aftalepartier har indgået en aftale om 130 millioner fra satspuljen til integrationsindsatser.

Regeringen har sent onsdag aften indgået en aftale om satspuljemidler på integrationsområdet med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og SF.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen fordeler i alt 130,6 millioner kroner fra satspuljen på udlændinge- og integrationsområdet fra 2019 til 2022.

Med aftalen vil der blandt andet blive afsat penge til projekter, der skal få kvinder med ikkevestlig baggrund i arbejde, samt projekter, der skal støtte frivillig hjemrejse og vellykket integration af nytilkomne.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kalder aftalen "fornuftig".

- Med aftalen sætter vi massivt fokus på at få flere ikkevestlige kvinder i arbejde. Vi skal have taget hårdere fat her. Kommunerne skal følge tættere op og sikre, at kvinderne står til rådighed, siger hun i pressemeddelelsen.

Derudover skal aftalen støtte initiativer, der bekæmper og forebygger negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, lyder det i meddelelsen.

Radikale Venstres integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, har kritiseret regeringen, DF og Socialdemokratiet for tidligere at have brugt tid og ressourcer på "symbolpolitiske løsninger" såsom burkaforbuddet.

Men med satspuljeaftalen kommer der bedre løsninger på integrationsudfordringerne på bordet, mener hun.

- Hvis man virkelig vil bekæmpe social kontrol i etniske minoritetsmiljøer er det helt afgørende at have lokale aktører, som kender miljøerne og kan nå ind til kvinderne, skriver hun i en e-mail.

- Det har vi fået i satspuljeforhandlingerne, skriver hun og nævner eksempelvis flere midler til foreninger som Sabaah, Etnisk Ung og Exitcirklen.

Satspuljen går til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der skal forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomst og svage grupper.

