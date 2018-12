En fejl i Skat er skyld i, at 1200 boligejere i hele landet ikke har betalt boligskat i op til ti år.

Ejere af cirka 1200 ejendomme er ikke blevet opkrævet boligskat på grund af en fejl i Skat.

Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Fejlen skyldes blandt andet forkerte registreringer, som knytter sig til det fejlbehæftede vurderingssystem.

Blandt andet er ejendoms- og grundværdien registreret til nul kroner for nogle af ejendommene, mens andre er vurderet som ubebyggede grunde, selv om der ligger et færdigt hus på grunden.

Den manglende betalte boligskat kan vise sig at have skattemæssige konsekvenser for nuværende og tidligere ejendomsejere i op til ti år tilbage i tiden.

Direktør i Vurderingsstyrelsen Hakon Iversen siger, at fejlen for de berørte vil blive rettet, ligesom de pågældende boligejere bliver kontaktet af Vurderingsstyrelsen.

- Det er tale om meget beklagelig ældre fejl i det i gamle vurderingssystem, og det understreger behovet for at få et nyt system, der giver boligejerne mere retvisende og gennemskuelige ejendomsvurderinger, siger han i pressemeddelelsen.

Vurderingsstyrelsen siger til Ritzau, at den ikke har overblik over, hvor i landet ejendommene ligger, eller hvilke type ejendomme det er.

Samtidig vil der også være eksempler, der går mere end ti år tilbage i tiden, men sådanne sager bliver forældet efter ti år.

Styrelsen skriver, at der er igangsat et oprydningsarbejde, der skal forhindre lignende fejl i at opstå i fremtiden.

Skatteministeren har onsdag orienteret Folketingets Skatteudvalg om den generelle problematik, og han vil i det nye år drøfte sagen med forligskredsen om ejendomsvurderinger og boligskat.

/ritzau/