Grænserestriktionerne skal lempes, så eksempelvis tyske turister kan komme ind i Danmark, mener partier.

I øjeblikket er der forhandlinger om en yderligere genåbning af Danmark i coronakrisen.

Heri indgår drøftelser om at åbne grænserne. Eksempelvis for turister fra Tyskland. Det vil gavne den hårdt prøvede danske turistbranche, som lider for tiden, er meldingen.

De Radikale, Alternativet og alle de borgerlige partier er enige om, at grænserestriktioner skal lempes. Dermed er der et flertal for det, men spørgsmålet er, om regeringen er med på det.

Umiddelbart er der i hvert fald gode penge i at have turister i den kommende måneder.

Lidt over fire millioner udenlandske turister gæstede Danmark i perioden juni-til august sidste år.

Det viser et notat, som er udarbejdet til Erhvervsministeriet med data fra Danmarks Statistik og VisitDenmark.

2,4 millioner turister kom fra nærmarkederne. Det vil sige Tyskland, de skandinaviske lande, Storbritannien og Holland.

Alene 1,2 millioner tyskere gæstede Danmark i sommermånederne sidste år. Af dem var knap 700.000 feriehusturister. Og det er især dem, som mange partier mener, bør have lov til at holde ferie i Danmark hurtigst muligt.

/ritzau/