Politikere har advaret om tusinde ankomne efter familiesammenføringer. Tallet viser sig at være meget lave.

Danske politikere har ved flere lejligheder advaret om, at familiemedlemmer i tusindvis var på vej til Danmark som følge af regler om familiesammenføring.

Det har særligt handlet om en gruppe af syriske flygtninge, og de store tal har været brugt som argument for udlændingestramninger.

Men nu viser tallet sig kun at være 116 personer i 2018 og 2019 ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet, skriver Berlingske.

I 2014 kom der omkring 14.000 flygtninge til Danmark. Det tal steg året efter, hvor omkring 21.000 flygtninge søgte asyl i landet.

Men det var ikke alle, der havde deres familie med, da de ankom. Udlændingestyrelsen vurderede, at yderligere 11.000 ville komme til Danmark som familiesammenførte i 2015.

Det fik et flertal på Christiansborg til at beslutte, at en bestemt gruppe af flygtninge fra Syrien skulle have deres familiesammenføring udskudt i tre år.

Udlændinge med asyl i Danmark har i udgangspunktet krav på familiesammenføring med mindreårige børn og ægtefælle eller samlever.

Men for en gruppe, der er blevet tildelt "midlertidig beskyttelsesstatus" - i alt 4200 flygtninge, som primært var syrere - er det anderledes.

Her kan udlændingen først opnå familiesammenføring efter tre års ophold efter reglerne. Tidligere var grænsen ét år.

Efterfølgende opstod spørgsmålet, om hvorvidt det undgåelige blot var udskudt, og de mange familiesammenførte ville komme senere, skriver Berlingske.

- Det er tusindvis af mennesker, vi taler om, over de næste par år, lød det fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl i Jyllands-Posten Dahl i april sidste år.

- Det er sandsynligvis rigtig mange, som vil kunne søge familiesammenføring, sagde partiformanden.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) kom også ind på emnet i diskussionen om, hvorvidt Danmark kunne tage kvoteflygtninge.

- Det gælder ikke mindst i forhold til kommunerne, der er efterladt med en betydelig opgave i forhold til at integrere de mange, der får opholdstilladelse som flygtninge i Danmark og de mange, som bliver familiesammenført hertil, sagde hun i 2016 til Ritzau.

Men det frygtede tal viser sig blot at være 116 personer.

Årsagen til det lave antal er uvis, skriver Berlingske.

