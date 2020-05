Regeringen har i et år udsat stillingtagen til nye udbudsrunder for olie i Nordsøen, påpeger organisationer.

11 miljøorganisationer og fagforeninger er gået sammen om et borgerforslag, der skal forbyde olie- og gasjagt i Nordsøen.

I en pressemeddelelse skriver organisationerne, at man med forslaget vil sende et signal til Folketinget og regeringen om, at olie- og gasproduktionen i Nordsøen er uforenelig med internationale klimamål.

- Verdens lande har allerede i dag planer om at producere langt flere fossile brændsler, end hvad der er foreneligt med vores klimaløfter.

- Det giver ingen mening, hvis regeringen siger ja til at forlænge oliejagten til i hvert fald 2056, når hele verden skal være CO2-neutral i 2050, siger Helene Hagel, der er klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace.

Det er Mellemfolkeligt Samvirke, Rådet for Grøn Omstilling, Greenpeace, Verdensnaturfonden og 92-gruppen, der er blandt forslagsstillerne.

/ritzau/