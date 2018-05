Danske skattemyndigheder sagsøger for et beløb på cirka 11 milliarder kroner i udlandet i sagen om svindel med udbytteskat. Det skriver Skatteministeriet.

Det er ikke det samme, som at pengene kommer tilbage i statskassen i morgen, men vi forventer, at en del penge kommer tilbage.

Det siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) på et pressemøde om udbytteskat:

- I alt er det forventningen, at man i første omgang vil sagsøge for 11 milliarder kroner.

- Når vi gør det her og anlægger de her sager, handler det om, at det er myndighedernes pligt at gøre alt, hvad vi kan for at fange svindlerne og få så mange penge som muligt tilbage i statskassen.