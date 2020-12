Efter afsløringer af stærkt kritisable forhold i ældreplejen afsættes der flere midler på området i finanslov.

Regeringen er blevet enig med De Radikale, SF og Enhedslisten om at sætte 425 millioner kroner af til at forbedre forholdene i ældreplejen næste år.

Det skal sikre 1000 flere ansatte, fremgår det af aftale, som præsenteres lørdag.

- Det har været en kæmpe hjertesag for Enhedslisten, og den aftale leverer også samtidig det første reelle løft i vores ældrepleje i hvert fald i et årti, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) på et pressemøde i Finansministeriet.

I 2022 og 2023 stiger det årlige beløb til 450 millioner kroner, hvorefter beløbet i 2024 sættes op til 500 millioner kroner årligt.

Ud over flere hænder i ældreplejen skal pengene også gå til at højne fagligheden hos de ansatte.

Kommunerne skal søge om penge til at ansætte mere personale og samtidig få ufaglærte til at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse.

Forholdene i ældreplejen har været til debat i år, ikke mindst efter at TV2 sendte dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden", der viste markante svigt i ældreplejen.

Siden har der fra politisk side været ekstra meget fokus på at få forbedret forholdene for de ældre.

Pernille Skipper mener, at området er blevet forsømt i mange år.

- I år bygger vi reelt ovenpå. Der er finansieret til at beholde det nuværende niveau, og vi finder 1000 ekstra ansatte. Samtidig med at vi sørger for at få uddannelsesniveauet hævet i ældreplejen, siger hun.

