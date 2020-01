Soldaternes sikkerhed har førsteprioritet, siger forsvarsminister om den tilspidsede situation i Mellemøsten.

100 danske soldater er torsdag ankommet til Kuwait, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag meddelte, at de midlertidigt flyttes fra Al-Asad-basen i Irak på grund af den tilspidsede situation i Mellemøsten.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) skriver på Twitter, at soldaterne er landet i Kuwait. Forsvaret skriver det ligeledes på sin hjemmeside.

Den tilspidsede situation i regionen er opstået efter USA's drab på den iranske militærleder Qassem Soleimani i sidste uge i Bagdad, Irak.

- Så er vores soldater landet i Kuwait. Deres sikkerhed er førsteprioritet. Håber de snart kan fortsætte kampen mod Isil, skriver Bramsen på Twitter med henvisning til den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Meldingen fra den danske regering kom, efter at Iran natten til onsdag angreb to militærbaser i Irak - blandt andet Al-Asad-basen, hvor der er 133 danske soldater til stede. Her træner danskerne blandt andet irakiske styrker i kampen mod IS.

De 100 soldater er fragtet til Kuwait med et dansk Hercules-transportfly. Det er den danske regerings vurdering, at soldaterne på grund af den nuværende situation ikke kan gennemføre træningen i Irak.

- Jeg er glad for, at flytningen er foregået hurtigt og efter planen. Og jeg har stor respekt for de soldater, der er tilbage på basen, hvor de fortsat udfører vigtige opgaver, siger Bramsen til Forsvarets hjemmeside.

Foruden de 133 soldater på Al-Asad-basen bidrager Danmark også med otte soldater - stabsofficerer - til Natos Mission Iraq i Bagdad. Også de er i Kuwait midlertidigt.

