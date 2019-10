Det er tid til at gøre status.

Siden Mette Frederiksen kom smilende ud fra regeringsforhandlingerne den 26. juni og præsenterede et 18 sider langt forståelsespapir, er der gået 100 dage.

I den tid har Venstre skiftet formand, Socialdemokratiet er blevet beskyldt for løftebrud, og så er Folketinget i øvrigt også lige åbnet.

Men hvem har egentlig talt klaret de 100 dage bedst?

B.T. har bedt Altingets politiske kommentator Erik Holstein om at vurdere hver af de ti partiet fra ét til seks stjerner.

Og du kan læse resultatet herunder.

Socialdemokratiet

»De har ikke begået mange fejl i opstarten. Selvom valgresultatet var skuffende, fik Mette Frederiksen klaret regeringsforhandlinger effektivt og udnævnt nogle ministre, der virkelig vil noget med politik, som Mattias Tesfaye og Peter Hummelgaard.«

»Mette Frederiksen holdt også en god åbningstale, der favnede mange vælgeres bekymringer.«

SF

»Jeg synes ikke, at de har markeret sig enormt meget, men SF er en vigtig brik for at få det nye flertal til at fungere.«

»De spiller konstruktivt med og forsøger at trække Socialdemokratiet til venstre i fordelingspolitikken og over mod mere grøn omstilling. Det er præcis, hvad SF skal gøre.«

Radikale Venstre

»Sidste år var de ved at ryge helt ud over rampen, fordi de hverken kunne arbejde tæt sammen med de borgerlige eller Socialdemokraterne.«

»Men selvom Radikale brugte en barsk retorik i valgkampen, har de siden fundet tilbage til en mere pragmatisk stil og har lige nu et rimeligt samarbejde med S-regeringen.«

Enhedslisten

»Jeg synes heller ikke, at Enhedslisten har været super markante, men de spiller alligevel kortene rigtigt.«

»Enhedslisten har langt mere til fælles med den nye regering S-regering end med Thorning-regeringen. Så det er okay, at Skipper pakker revolution lidt væk og spiller med. Men de skal slå med halen, når finanslovsforhandlingerne spidser til.«

Konservative

»De rider lidt videre på den her bølge med, at de fik et godt valg, og alle var da også glade til landsrådet.«

»Snakken om at få en ny formand er forstummet, og da Løkke flirtede med en Socialdemokratiet, fik Pape gjort det klart, at Venstre i så fald ikke skulle regne med Konservative. Men Konservatives fremgang var ikke et resultat af en klar strategi, så det er et åbent spørgsmål, hvordan det kommer til at gå fremover.«

Liberal Alliance

»Efter de første vilde skærmydsler og slagsmål et om en ny leder, er det gået bedre.«

»Alex Vanopslagh var god i åbningsdebatten. Skarp og humoristisk. Han ser ud til at være et godt valg som ny formand.«

Dansk Folkeparti

»De fik et rigtig dårlig valg, men Thulesen har fået stabiliseret partiet, så de ikke bliver ved med at bløde.«

»Og så kom Kristian Thulesen Dahl gennem årsmødet uden de store skrammer. På den måde går det bedre, men man kan diskutere perspektiverne: Har DF fået lagt en strategi for, hvordan de skal vende skuden?«

Nye Borgerlige

»De er kommet i Folketinget, men har ikke rigtigt markeret sig, så spørgsmålet er: Hvad kan de bruge deres position til?«

»Det positive er dog, at de er begyndt at slække lidt på deres ultimative krav, så kan indgå som et element i den blå blok, Ellemann er ved at bygge op.«

Venstre

»Den er svær. Hvis man havde spurgt mig i slutningen af august, havde de ikke fået eneste stjerne, snarere et sort hul.«

»Men de har fået sig en stærk konstellation med Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg, så sammenlagt kommer de op på en to’er.«

Alternativet

»De fik en stor tilbagegang ved valget, og intet tyder på, at Alternativet har fået lagt en ny strategi, der kan give dem et comeback.«

»De skal gøre et eller andet markant for at overleve næste valg.«