Atomtruslen fra Nordkorea er godt nok det vigtigste punkt på dagsordenen mellem Donald Trump og Kim Jong-un i disse dage, men dét, der pirrer nysgerrigheden allermest, er et spørgsmål af en helt anden kaliber.

Nemlig hvorfor den nordkoreanske diktator brugte 70 timer på at rejse til topmødet i Vietnam med tog, når det kunne have været klaret på tre en halv time med fly?

I en tid, hvor vi ved få klik på Google kan finde valide informationer om hvem som helst, forbliver den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og landet, som han holder i et jerngreb, et mysterium.

Hvem er han? Hvad foregår der bag hans jerntæppe? Ingen ved det med sikkerhed, men vi har forsøgt at klikke os frem til nogle af svarene.

1: Tog I

Det lange grønne tog med de tonede ruder, der forleden trillede ind på perronen i Hanoi, er ét af seks private tog, der tilhører Kim Jong-un.

Ikke alene er de skudsikre, de er også udstyret med al tænkelig luksus og kan transportere den store stab af medarbejdere og udstyr i samlet flok.

Som med alt andet er oplysningerne sparsomme, men ifølge New York Times følger et helt kokkehold med og kan selvfølgelig servere alt fra friske hummere til russisk kaviar, hvis det er dét, den store leder ønsker.

Kim Jong-un er stolt af landets missiler, og de indgår altid i militærparader i hovedstaden Pyongyang. Foto: DAMIR SAGOLJ/Reuters Vis mere Kim Jong-un er stolt af landets missiler, og de indgår altid i militærparader i hovedstaden Pyongyang. Foto: DAMIR SAGOLJ/Reuters

2: Tog II

Ovennævnte er blot en del af forklaringen på, at Kim Jong-un tog toget til Hanoi. Vigtigere er måske, at hans egen flyflåde er så gammel og nedslidt, at han er utryg ved at sætte sig ind i Nordkoreas svar på 'Air Force One'.

Da de to ledere sidste år mødtes til topmøde i Singapore, fik Kim Jong-un da også stillet et luksusfly til rådighed af vennerne i Kina. Et amerikansk Boeing 747.

Hans egne er russiske Ilyushin Il-62 fly, som ikke har været i produktion siden 1995. Der er derfor sparsomt med reservedele, og det ville være direkte pinligt for ham som statsmand, hvis flyet blev ramt af tekniske problemer.

3: Myten om vidunderbarnet

Han er en af verdens yngste ledere. Men ingen ved med sikkerhed, hvornår Kim Jong-un er født. Datoen 8. januar er den officielle, men om det var i 1982, 1983 eller 1984, gisnes der om.

Ifølge den officielle nordkoreanske 'bibel' viste han allerede som barn, at han var noget særligt. Således kunne han i en alder af tre køre bil, vandt som niårig alle sejlsportskonkurrencer og komponerede musik.

Faktisk hyldes hans talent i hele verden, får nordkoreanerne at vide, ligesom de også er flasket op med, at alle lande fejrer hans fødselsdag.

'Ambition' er navnet på Kim Jong-uns særlige frisure, som alle studerende opfordres til at bestille hos frisøren. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA Vis mere 'Ambition' er navnet på Kim Jong-uns særlige frisure, som alle studerende opfordres til at bestille hos frisøren. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

4: Missilerne

Nordkoreas missilprogram blev udviklet helt tilbage til 1970'erne. Med venlig russisk assistance selvfølgelig. Truslen om at gøre brug af det har eksisteret i flere årtier, men er tilspidset under Kim Jong-un.

5: Har 'super-krop'

Ligesom sin far Kim Jong-il er den store leder ifølge de officielle biografier udstyret med en superkrop, som sikrer, at hans behov ikke helt er som andre dødeliges. Således behøver Kim Jong-un ikke gå på toilettet overhovedet.

6: Officiel frisure

'Ambition' hedder den frisure, som Kim Jong-un har, og den er én af de i alt 28 officielle frisurer, som er tilladt i Nordkorea.

7: Bestemmer alt

Kim Jong-un har efter sigende selv håndplukket medlemmerne af det populære pigeband Moranbong. Foto: Ed Jones/AFP Vis mere Kim Jong-un har efter sigende selv håndplukket medlemmerne af det populære pigeband Moranbong. Foto: Ed Jones/AFP

Der foregår intet i Nordkorea, uden at Kim Jong-un har haft en finger med spillet. Også når det drejer sig om underholdning til folket.

I takt med at mere og mere popmusik smugles ind over grænsen, har Kim Jong-un sørget for, at Nordkorea selv producerer egen ufordærvet pop. Blandt de mest populære er pigegruppen Moranbong, som den store leder angiveligt har håndplukket selv.

8: Offentlige henrettelser

For at holde jerngrebet om det nordkoreanske folk praktiseres offentlige henrettelser fortsat, ligesom det anslås, at én ud af tre nordkoreanere er spioner for regimet.

9: Uddannet i udlandet

Selvom Nordkorea bryster sig af deres uddannelsessystem, var det ikke godt nok til Kim Jong-un, da han var dreng. Således blev både han og hans søster sendt til Bern i Schweiz, hvor de gik på privatskole under falske navne.

10: Elsker basketball

Det var i Bern, at Kim Jong-un blev vild med amerikansk basketball. Angiveligt var Michael Jordan hans helt store helt.

Sidenhen er basketstjernen Dennis Rodman blevet en nær ven af Kim Jong-un. De mødtes første gang i 2013, og Rodman er i dag en af de få personer, der frit kan rejse ind og ud af det lukkede land.