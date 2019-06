Du har fulgt debatten de seneste fire uger. Du har måske taget en valgtest, og nu har du fundet valgkortet frem og er klar til at gribe blyanten i stemmeboksen og sætte dit kryds.

Men inden du forsvinder ind bag gardinet og udfører din demokratisk ret og pligt, så husk lige, at der er helt præcise regler for, hvad du må - og især ikke må - når du står i boksen.

Ifølge Danmarks Statistik var der ved det seneste valg i 2015 hele 11.200 ugyldige stemmer. Altså stemmer, hvor der var ting ved stemmesedlen, der gjorde, at den ikke kunne tælles med. Og her er ikke medtaget de 29.920 stemmer, der ifølge Ritzau var blanke.

Danmarks Statistik har opgjort de fejl, danskerne typisk laver på stemmesedlen:

Foto: Philip Davali Vis mere Foto: Philip Davali

1. Ingen kruseduller og tændstiksmænd

Du må ikke tegne, skrive eller sætte et klistermærke på din stemmeseddel. Det gælder også, hvis du kvitterer med en smiley. Så er din stemme ikke gyldig.

2. Et - og kun et - kryds

Du skal kun sætte ET kryds. Enten ved et parti eller ved en kandidat, men aldrig begge steder. Og heller ikke på flere partier - naturligvis.

3. Et kryds betyder ET KRYDS

Du stemmer ved at sætte et kryds og ikke en bolle, en stjerne eller en anden afmærkning.

4. Lad være med at fremhæve dit kryds

Optællerne på valgstedet skal nok opdage dit kryds. Du skal IKKE sætte en pil eller på anden måde gøre særlig opmærksom på, hvor du har sat det.

En stemmeseddel fra Europaparlamentsvalget. Foto: Nikolai Linares Vis mere En stemmeseddel fra Europaparlamentsvalget. Foto: Nikolai Linares

5. Ram rigtig med blyanten

Du skal sætte et kryds ud for den kandidat eller det parti, du vil stemme på. Dit kryds må ikke gå ud over partifeltet, for så fremgår det ikke tydeligt, hvem du har stemt på.

6. Ingen fejl på stemmesedlen

Hvis du ombestemmer dig efter, du har sat dit kryds, skal du bede om en ny stemmeseddel. Du må altså ikke strege krydset ud og sætte den et andet sted.



7. Ingen mærker

Selv om du kan have lyst til at rive din stemmeseddel i stykker eller pifte den op med et par medbragte farveblyanter, så går det altså ikke.

8. Stem alene

Du må ikke gå ind i stemmeboksen med din ægtefælle eller kæreste, og ingen må se din stemmeseddel, før du lægger den i stemmeurnen. Folketingsvalgloven siger nemlig, at 'stemmeafgivningen sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være til stede.'

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares



9. Drop kameraet i stemmeboksen

Selv om vi efterhånden er vant til at dokumentere alt i vores liv, så må du altså ikke fotografere din stemmeseddel og lægge den på Facebook. Du må heller ikke tage en selfie i stemmeboksen. Vi har hemmelighed omkring afstemningen i Danmark, og derfor er der gardiner i boksen, og du skal sørge for at folde din stemmeseddel, inden du går ud og putter den i urnen.

10. Ingen børn

Selv om der ikke står noget i loven om, at du ikke må tage dine børn med i boksen, så er støre børn ikke velkomne bag gardinet. Ifølge dr.dk er tommelfingerreglen, at hvis barnet har lært alfabetet, så er de for store til at komme med ind.