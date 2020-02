Søren Pape Poulsen husker tydeligt valgaftenen i 2011, hvor vælgerlussingen til De Konservative gav genklang helt til Viborg, hvor Pape dengang var borgmester.

De Konservative var vant til Bendt 'mr. 10 procent' Bendtsen, men nu lå partiet på 4,9 pct. og var Folketingets mindste parti.

»Jeg husker frustrationen. Vi forstod ikke helt, hvad der var sket. Efterfølgende gik der meget mandagstræner i den, og mange mente, at håndtrykket med Margrethe Vestager var en stor fejl,« siger den konservative formand.

Han henviser til, at De Konservative under valgkampen i 2011 indgik en alliance med De Radikale henover midten.

Succesvalg for K

Det blev startskuddet til et årti, som har gjort ondt på De Konservative. Man har ment, at politiken var den rigtige, men vælgerne har slet ikke købt ind på den konservative profil.

Søren Pape Poulsen, blå bog. Født 1971 (48 år)

Udannet speditør, men har arbejdet som lærer i mange år.

Blev valgt til kommunalbestyrelsen i Bjerringbro i 2001.

Borgmester i Viborg Kommune fra 2010 til 2014

Overtog formandsposten hos De Konservative i 2014 efter Lars Barfoed.

Justitsminister i VLAK-regeringen fra november 2016 til juni 2019.

Samtidig har tre formandsskift heller ikke gjort det lettere for partiet, der har flirtet med spærregrænsen flere gange i målingerne.

Derfor var lettelsen også stor, da De Konservative ved folketingsvalget i juni fik den oprejsning, som partiet har sukket efter i et årti. Fra seks til 12 mandater.

»Jeg fornemmede hele tiden, at vi lå bedre, end målingerne viste. Men jeg havde ikke troet, at vi kunne fordoble vores mandater,« siger Søren Pape.

Det Konservative Folkeparti fik et oversraskende godt valg i juni, da partiet gik fra 3,4 pct. af stemmerne til 6,6 pct. og fordoblede sit mandattal fra 6 til 12. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det Konservative Folkeparti fik et oversraskende godt valg i juni, da partiet gik fra 3,4 pct. af stemmerne til 6,6 pct. og fordoblede sit mandattal fra 6 til 12. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Siden valget er fremgangen fortsat, og partiet ligger nu stabilt i målingerne på omkring 8 pct. I den seneste YouGov-måling ligger partiet endda til 8,9 pct. af stemmerne.

Men politikken er den samme, som for et år siden, hvor opbakningen kun var halvt så stor. Så spørgsmålet er, hvad der er sket med Søren Pape og De Konservative?

Ifølge Pape er forklaringen en blanding af en ny strategi og »det lange seje træk«.

»I stedet for at melde ud på hvad som helst, har vi udvalgt nogle få fokusområder om lov og orden, skat og klima. Det har gjort det mere klart for vælgerne, hvad vi står for,« siger han.

»Fundet mig selv«

Men også på det personlige plan har Søren Pape fundet sig selv.

»Selv om jeg blev formand uden erfaring fra Christiansborg, var forventningerne store med det samme. Det var svært i starten, og det er nok først det seneste år, at jeg endeligt har fundet mig selv som formand,« siger han.

Flere analytikere har peget på, at oprejsningen for De Konservative startede en novemberdag i 2016, hvor partiet kom med i regeringen.

»Vi fik tre gode ministerier og et udstillingsvindue for konservativ politik. Det var netop det, vi manglede uden for regeringen,« siger Pape.

Konservative fra 1984-2019 Sådan har Det Konservative Folkeparti klaret sig til folketingsvalg siden 1982: 1984 (Poul Schlüter): 42

1987 (Poul Schlüter): 38

1988 (Poul Schlüter): 35

1990 (Poul Schlüter): 30

1994 (Hans Engell): 27

1998 (Per Stig Møller): 16

2001 (Bendt Bendtsen): 16

2005 (Bendt Bendtsen): 18

2007 (Bendt Bendtsen): 18

2011 (Lars Barfoed): 8

2015 (Søren Pape Poulsen): 6

2019 (Søren Pape Poulsen): 12

Under valgkampen forsøgte De Konservative at pudse sit image som det 'ansvarlige' og 'ægte' borgerlige parti med en grøn profil.

Samtidigt kom De Konservative ud af den mangeårige Venstre-skygge, da Lars Løkke Rasmussen kastede en valgbombe om en SV-regering.

»Når Venstre vil bruge mange milliarder på en større offentlig sektor og danne regering med S, bliver forskellen mellem K og V pludselig meget tydelig,« siger Søren Pape.

En ny analyse af professor Kasper Møller Hansen viser, at De Konservative har snuppet tæt på 50.000 vælgere fra Venstre siden valget.

Krise i blå blok

I det hele taget er spørgsmålet, om De Konservatives genkomst i dansk politik ikke bare skyldes en identitetskrise hos DF og Liberal Alliance og et hårdt formandsopgør i Venstre i efteråret.

»Det vil altid være et nulsumsspil, hvor partierne lukrerer på andres krise. Men vælgerne tilvælger trods alt os, og det er ikke sket i lang tid,« siger Søren Pape.

Men er der ikke fare for, at jeres fremgang forsvinder, hvis de andre borgerlige partier får styr på sig selv?

»Det går op og ned i politik, fordi vælgerne flytter sig mere end før i tiden. Men vi har skabt en klar borgerlig profil på skat og værdipolitik, og det vil der altid være vælgere til.«

Det borgerlige projekt er i krise efter valget. Tror du, at blå blok kan finde sammen i et nyt projekt?

»Det er jeg ikke i tvivl om. Vi er forskellige, ja. Men prøv at se på den røde blok. Der er virkelig også langt fra Enhedslisten til De Radikale på mange punkter,« siger Pape.

Selv om Søren Pape står skarpere - både personligt og politisk - er han ikke tilfreds. Han mener, at partiet kan komme tilbage på niveauet, som det havde i 00’erne:

»Vi kan blive endnu større. Det kunne da være sjovt selv at blive 'mr. 10 procent' en dag.«