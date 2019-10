Gustav 'Gus' Hansen definerer sig selv som ludoman.

Et prædikat, der nok vil sidde på ham resten af livet.

Det fortæller han i podcasten 'Dan Rachlin og ludomanien' på P1. Han forklarer, at det var under en tur til Amsterdam, han indså, den var gal.

Han var afsted med to venner, og de tog på casino på et hotel. Her tog de en 'ludomani-test' i en lille folder, der lå der.

Gus Hansen fortæller i en ny podcast ærligt om, hvordan han er ludoman. Foto: Sisse Stroyer

Gus Hansen og en anden kammerat svarede ja på ni ud af ti spørgsmål og var 'klar til indlæggelse', fortæller han i podcasten.

Hans nøgleord er kontrol. Det har af og til manglet, men han hæfter sig også ved, at han i dag stadig sidder her - efter at have været en del af spilverdenen i 25 år.

»Jeg har gjort ufatteligt mange dumme ting, der gør, man virkelig burde indlægges eller søge seriøs psykologhjælp for. Men jeg har været i stand til at bearbejde nogle af de monstre, som ellers måtte rasere inde i baghovedet,« siger Gus Hansen.

Når det kommer til pokerturneringer og live-spil, har han klaret sig godt. Det er bag skærmen, den har været gal.

Hans store problem har været online-poker, og han fortæller ærligt, at han har tabt over 15 millioner dollar - svarende til over 100 millioner danske kroner - på netop dét på grund af manglende kontrol.

»I bakspejlet er de fleste af de penge tabt på ren idioti, ren ludomani, ren 'jeg har mistet kontrollen' og sat mig selv i situationer, hvor jeg ikke havde styr på, hvad der foregik,« fortæller Gus Hansen, der har været fallit flere gange i karrieren.

Den 45-årige dansker blev professionel pokerspiller tilbage i 1997, og han har også vundet mange penge i den forbindelse.

Han har desuden udgivet bogen 'Med åbne kort', hvori han blandt andet afslører, hvorfor han spiller, som han gør.