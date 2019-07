Danmark har fået en ny verdensmester.

Og vi skal til kortspillets verden, hvor Maximilian Klostermeier har fået sig et gyldent armbånd.

Maximilian Klostermeier har vundet World Series of Pokers 78. event i år, som var i pokertypen Pot-Limit Omaha.

Her endte Maximilian Klostermeier altså som sidste mand blandt de i alt 1.130 deltagere og vandt dermed et gyldent armbåd, som verdensmestrene får, og en præmiesum på knap 1,2 millioner kroner.

Congrats to Maximilian Klostermeier, winner of the $1,500 PLO bounty event for his first bracelet and $177,823!https://t.co/Me5Y98LSsz pic.twitter.com/uvMvmt4SJY — WSOP (@WSOP) 12. juli 2019

Faktisk spiller Maximilian Klostermeier normalt pokertypen Hold' em, som man kender fra tv, hvor hver spiller får to kort. I Omaha får hver spiller i stedet fire kort, hvor man forsøger at skabe den bedst mulige hånd sammen med de fem kort, der lægges på bordet.

VM-titlen er den 23-årige danskers første, da han er ganske ny på den store scene – og så endda i en pokertype, han ikke ser sig selv som stærkest i.

»Jeg har kun spillet professionel poker i cirka et år, så at vinde et armbånd så tidligt er fantastisk. Det er den eneste Pot-Limit Omaha-turnering, jeg har spillet. Jeg har kun spillet et par onlineturneringer, maks. 25,« siger Maximilian Klostermeier til mediet Card Player.

Det var endda første gang nogensinde, at Klostermeier har købt sig ind i en World Series of Poker-turnering. Deltagelsen kostede cirka 10.000 kroner.