Hver uge går journalist Anders Hemmingsen på jagt efter danskernes forsvundne ting i podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

I denne uge kan man blandt andet høre reality-kendissen Maja Bebe efterlyse sin yndlingsjakke. Og hun har selv et bud på, hvem der kan finde den til hende - hun beskylder nemlig reality-kollegaen Caroline Petersen for at have taget den.

De to kamphaner har skændtes om det i månedsvis, efter jakken forsvandt under indspilningerne af programmet 'Paradiso Kollektivet'.

Ugens gæster fra Citybois forsøger at hjælpe Anders Hemmingsen med at dæmpe gemytterne. Hør, hvordan det går, lige her:

Maja Bebe begrunder sin mistanke til Caroline med, at hun blev afsløret i at stjæle penge i programmet, og derfor har vist sig som en tyv. Hvortil Caroline svarer:

»Jeg tog 50 kroner, Maja. Det tror jeg altså ikke, gør mig til en tyv«.

I ugens podcast kan du også høre Citycois' efterlysning af deres gamle mælkemand, og så er der en uhyggelig klovn på spil.

I programmet forsøger Anders Hemmingsen at føre folk sammen med deres mistede ejendele eller gamle venner og kærester, og hvis du selv går og mangler noget, er der hjælp at hente på vores officielle Instagram-profil, som du finder nedenfor.