Podcasten 'Helt væk med Hemmingsen' er tilbage, og i denne uge indtager fodboldspilleren Nicki Billes far hovedrollen.

Kim Bille efterlyser nemlig et maleri, som han har malet til sin søn for 10 år siden, og som har været forsvundet stort set lige siden.

»Maleriet er nogle spillekort med spilledjævelen, som kigger op over. Inde i midten er der et hjerte og en pistol, der har lavet et skudhul i det her hjerte,« siger han, og forklarer, at motiverne ikke er valgt uden grund.

»Det er jo ingen hemmelighed, at Nikki har været ude i de her ting.«

Billedet har været opmagasinereet i Ballerup Gokart Center, men var forsvundet, da familien for en årrække siden skulle hente den nu 30-årige fodboldspillers ting. Kim Bille har efterfølgende efterlyst billedet på Facebook, og han tror på, at det kan blive fundet.

»Det er signeret, og så er det, jeg tænker, der måske er en mulighed. Fordi der er navn på,« siger han til Anders Hemmingsen og ugens gæst, Vikings-skuespilleren Marco Ilsø.

»Jeg synes, det er et enormt fedt billede, og jeg er faktisk ikke meget for at give det til Nikki. Jeg vil selv have det,« siger Kim Bille, der er blikkenslager og kunstner.

I ugens podcast kan man også møde veninderne Alberte og Alberte, som efterlyser en fed fest nytårsaften.

Alberte og Alberte er klar på fest. Vis mere Alberte og Alberte er klar på fest.

De to piger, som er 18 og 19 år gamle, vil helst finde en fest i København, og så skal der være nogle søde drenge.

»Vi er poptøser, så vi søger nogle popdrenge med stil,« siger de.

I den mere alvorlige ende efterlyser Emma sin kat Pjevs, og så kommer holdet på lidt af en opgave, når de skal finde et nyt hjem til alpacaen John.

Kan du hjælpe med nogle af ugens efterlysninger, eller mangler du selv noget, så skriv fluks til 'Helt væk med Hemmingsen's Instagram-profil.