I 80erne og 90erne kunne man tit se tørre, hvide hundelorte ligge i vejkanten. Siden er de blege fækalier forsvundet fra gadebilledet. Men hvor forsvandt de hen?

Det var et af de helt store spørgsmål, da instagrammer og vært Anders Hemmingsen mandag havde besøg af DR-satirikeren Christian Itzchaky Larsen i sin podcast 'Helt væk med Hemmingsen'.

Heldigvis var den kendte hundeekspert Lise Lotte Christensen kun et opkald væk, og hun undrede sig i første omgang over, at den 26-årige gæst overhovedet var stødt på de hvide kager, som man nærmest ikke har set i årtier.

»Det er nærmest lige som at finde rav,« siger hun i podcasten, hvor hun kommer med to bud på, hvorfor de forsvandt.

»Jeg er selv 49, og tilbage i 80erne, da mine forældre og jeg fik vores første schæferhund, lød rådet, at man sammen med noget klamt kallun (dyreindvolde, red.) skulle komme kalkpulver på hundens mad, mens den var i vækstfasen. Så der blev ydet et betragteligt tilskud af kalk på hundens kost, og det gav noget hvid afføring,« siger Lise Lotte Christensen.

Samtidig var der mange, der forkælede kræet med ben og rester, som også indeholder kalk.

»Når man stadig ser hundelortene i dag, kan det derfor være fordi, man har givet sin hund et stort okseben, og det har den så ligget og gnasket på, og så får den sådan en megatør, meget lys hundelort, som i løbet af en uges tid i solen kan blive helt flot hvid.«

Ifølge Lise Lotte Christensen holdt man op med at drysse kalk på maden, fordi man i dag producerer fuldfoder, som indeholder lige præcis den mængde kalk, som hunden kan optage, uden at det kammer over og farver lorten hvid.

Har du set en hvid lort for nylig?

En anden årsag til de hvide lortes forsvinden er, at danskerne simpelthen er blevet bedre til at samle efterladenskaberne op, inden de bliver hvide.

Når maden kommer ned i maven, så er der noget i galden, som giver lorten sin mørke farve.

Men hvis den ligger længe ude, så bliver farven skyllet ud, samtidig med at solen gør sit for at blege hundelorten.

»Så hvis man engang imellem ser en hvid hundelort, så er det ofte inde i græsset eller ude i rabatten, hvor den har fået lov at ligge lidt længere,« siger hundeeksperten.