Drømmen om at blive reality-stjerne lever hos mange unge.

I en opinionsundersøgelse, som YouGov har lavet for B.T., svarer 11 procent af de 18-29-årige, at de godt kunne tænke sig at være med i et realityprogram.

Det svarer til omkring 100.000 personer, som går med en indre Lenny eller Amalie i maven. Derfor må mange gå forgæves, når de søger om at komme med, og en af dem er Katja, som du kan læse om her.

Det samme gælder 22-årige Mikkel, som er igennem på telefonen i denne uges udgave af podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

»Jeg har søgt 'Paradise Hotel', 'Love Island' og 'Ex on the Beach'. Det er de tre. Jeg har søgt 'Paradise' tre eller fire gange og fået afslag hver gang. To af gangene nåede jeg til casting,« siger han til Anders Hemmingsen og ugens gæst, som er diskoteksejeren Patrick Peitzsch.

Han siger, at han til begge castinger fortalte om sig selv, at han er festlig og gerne vil udfordre sig selv. Men det er slet ikke godt nok, formaner Elisa Lykke, professional caster, som kommer med gode råd til Mikkel.

»Det kræver bare i dag, at man har noget helt særligt. Det er ikke fordi, jeg siger, du ikke er noget særligt, mikkel. Men når det nu er et program, som kræver noget helt specifikt, som realitygenren jo er, så skal man altså ind og præstere bare en lille smule ekstra« siger Elisa Lykke.

»Når jeg hører, du bliver ved med at få afslag, så tænker jeg, det er fordi, du ikke skiller dig nok ud. Det kræver i dag, at man simpelthen bare har noget kant,« slår hun fast.

Vis dette opslag på Instagram Nu er vi endelig tilbage! Og det er vi sammen med Københavns ukronede partykonge @patrickpeitzsch , der har en noget særpræget efterlysning – en giraf med indbygget lasershow og ild ud af munden. #heltvaekmedhemmingsen Et opslag delt af Helt væk med Hemmingsen (@heltvaekmedhemmingsen) den 15. Jan, 2019 kl. 1.27 PST

Mikkel - og alle de andre håbefulde, som bliver ved med at blive afvist af reality-programmerne, må altså tilbage til tegnebrættet og finde ud af, hvad der giver lige netop dem noget kant, som man ikke finder andre steder. Den opgave slår dog ikke Mikkel ud:

»Jeg giver ikke op,« lyder det selvsikkert.

I denne uges podcast kan du blandt andet også møde Janne, der efterlyser en helt utroligt gavmild mand, som hun mødte i Københavns Metro, samt forsangeren for den hedengangne popgruppe 8BALL, der fortæller, hvad han nu går og laver.

