Hvad er der sket med Kevin Magnussen i efteråret?

Den danske racerkører strålede i første halvdel af dette års Formel 1-sæson og var suverænt bedre end sin holdkammerat, Romain Grosjean. Men efter sommerpausen vendte billedet. I hvert fald hvis man kigger på, hvem der er den bedste i kvalifikationerne. Kevin Magnussen ligger stadig bedst til på pointkontoen i forhold til sin holdkammerat, men hvorfor er Magnussen alligevel ved at blive indhentet af Grosjean?

Det forsøger B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard og racerkører Ronnie Bremer at svare på i denne udgave af K-Magazine.

K-Magazine er B.T.s podcast, der handler om Kevin Magnussen og Formel 1. Her går vi tæt på den danske racerkører og kigger nærmere på store og små temaer og begivenheder fra den store Formel 1-verden. Hent podcasten her eller hør tredje episode herunder.

Magnussens svingende form

Kevin Magnussen havde et godt forår i Formel 1. Her leverede han både i kvalifikationerne og i løbene, alt imens holdkammeraten Romain Grosjean havde store udfordringer med at få det hele til at spille.

Men her i efteråret har billedet ændret sig en hel del, i hvert fald hvis man kigger internt på Haas og på kvalifikationerne. Grosjean har halet godt og grundigt ind på danskeren, og Magnussen har kun formået at kvalificere sig foran Grosjean én gang ud af syv løb efter sommerpausen.

Men hvad er årsagen til Magnussens svingende form, og kan man overhovedet sige, at Magnussen er blevet dårligere i løbet af sæsonen?

Hvad er årsagen til Magnussens svingende form, og kan man overhovedet sige, at Magnussen er blevet dårligere i løbet af sæsonen? Foto: PEDRO PARDO Vis mere Hvad er årsagen til Magnussens svingende form, og kan man overhovedet sige, at Magnussen er blevet dårligere i løbet af sæsonen? Foto: PEDRO PARDO

»Jeg tror, det handler om, at Grosjean er god til at se, hvor han kan hente noget mere, han har fået noget mere selvtillid tilbage,« siger racerkører Ronnie Bremer, der ikke ser tegn på, at Magnussen er faldet i niveau, blandt andet.

B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard peger også på hele teamet som en af årsagerne til Magnussens svingende resultater:

»Det er allermest teamets skyld. Ikke for at give Guenther Steiner og co. hele ansvaret, men en racerkører er jo ikke ret meget bedre end den bil, han kører i. Bilen tæller for langt mere end racerkøreren.«

Hør hele snakken om Kevin Magnussens form i tredje episode af K-Magazine. Her får du også dagens gæsters bud på den bedste kører nogensinde og meget mere.

I denne udgave af K-Magazine kommer vi også et smut forbi nogle af sportens allerstørste navne, de bedste rivaliseringer og de mest kontroversielle kørere. Og Michael Schumacher og Ayrton Senna er naturligvis oppe at vende. Foto: PASCAL PAVANI Vis mere I denne udgave af K-Magazine kommer vi også et smut forbi nogle af sportens allerstørste navne, de bedste rivaliseringer og de mest kontroversielle kørere. Og Michael Schumacher og Ayrton Senna er naturligvis oppe at vende. Foto: PASCAL PAVANI

I denne omgang af K-Magazine kigger vi nemlig også - i anledning af Lewis Hamiltons femte verdensmesterskab - på nogle af de største og bedste kørere gennem tiderne. Hvem er Peter Nygaards og Ronnie Bremers alle tiders favorit og bud på den bedste kører nogensinde?

Og hvem er den mest kontroversielle kører, der har siddet i en Formel 1-bil? Det får du blandt andet svaret på i podcasten.

Vi runder også fremtidens talenter. Hvem bliver den næste store stjerne, når både Lewis Hamilton og Sebastian Vettel kører bilen i garagen for sidste gang?

Det har dagens gæster flere gode bud på.

Find podcasten i iTunes, hvor du også finder B.T.s anden nye podcast, Transfervinduet.