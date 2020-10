Flere måneders efterforskning betaler sig. Don Domingo er fundet.

Der er blevet googlet, ringet, interviewet, rejst og vandret for at finde den mytiske kultfigur, Don Domingo.

Men manden med de fantastiske citater har været nærmest umulig at opstøve.

Indtil nu.

I tredje og sidste afsnit af podcast-serien “I Don Domingos Fodspor”, løser vi endelig mysteriet.

Han går med sølvknapppet stok og grå bowler, giver råd om den rigtige tøjetikette. Hans gardner hedder Antonio, og han er ikke bange for ulve.

I jagten på Don Domingo finder vi flere teskter, som han har skrevet. Vis mere I jagten på Don Domingo finder vi flere teskter, som han har skrevet.

Siden 2013 har det været nogle af de få ting, vi ved om Don Domingo.

Men det ændrer sig nu.

Lyt til interviewet med Don Domingos barnebarn øverst i artiklen, der gør os meget klogere på, hvem Don Domingo i virkeligheden er, og fortæller masser af detaljer om hans liv og levned.