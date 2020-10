Solkyst-legenden “Don Domingo” har været et mysterium, siden han gik viralt på Youtube og blev bemærket af værterne på det hedengangne radioprogram Monte Carlo, Peter Falktoft og Esben Bjerre.

Sætninger som “GIN og/eller COGNAC og/eller ROM”, er blandt de moderne klassikere fra den ældre herre med det store overskæg på de sort-hvide tv-billeder.

Fakta om Don Domingo Født 1909

Boede som barn på Vodroffsvej, FRB.

Reklamemand, journalist og manusforfatter

Reklamechef Hjemmet

Forfatter-Pseudonym: William Careless

Farfar var William Scharling - finansminister og kommandør af dannebrog Startede sit virke på Gutenberghus som tekstforfatter, og har bl.a. været tekstforfatter på to biografreklamefilm om statslig Papirindsamling i efterkrigsårene. (Filmene er tilgængelige på Filmcentralen) Han udgav i bedste Mads Christensen-stil en pamflet om, hvordan en mand bør klæde sig. Det var bestillingsarbejde fra Dansk Herremoderåd og varehuset Salling. (Har vi billeder af) Han skrev teksten til sangen 'Deedle Doodle Dandy' med The Okey Dokies - Og formentlig sloganet 'Dandy - kvikker bestandig', som Buster Larsen sang i en biografreklame i 1952 - udgivet på Metronome Records. (Findes online) Skrevet: ørkenvandring 1942 - en lille moralsk historie (om reklame) og Ti trafikanterier. (Findes på Det Administrative bibliotek) Gift med Inge, sidenhen Lykke Bruun De Neergaard Var direktør i virksomheden 'Scharling & Brostrom' oprettet i Juli 1960 - opløst i 1969. hvor Lykke Scharling gik ud af bestyrelsen. Overtaget af jurist Viggo Bruun og Johan-Otto Schmidt. Produktionschef var Kurth Høve (lever stadig – er interviewet). Elev Leif Roden Nielsen. Ansat Laus Bengtsson – der går rygter om, at det var her sloganet 'Spies, Rejs og vær glad' opstod. Herefter flytter han til Spanien og ejer en grund ved Lomas nær Mijas (Det er her videoen er filmet). Grunden bruger han til at øve golf og skiløb på. Han ejer også et hus i Torreblanca. Her arbejder kan kortvarigt på en radiostation på søndage - måske en Malaga-afdelingen af radio Mercur sammen med Erik Haaest. Men dette har vi ikke kunne få bekræftet.

'Don Domingo', som han kalder sig i de gamle klip fra DR, er en ‘legende’, som de unge ville sige. Både når han inviterer på spiritus i literkrus, og når han spænder ben for to ulve i bar røv og bowlerhat.

Men hvem er eller var han i virkeligheden?

Det er der endnu ikke nogen, der har kunnet svare på, selvom mange har forsøgt at løse gåden.

Journalisterne Sophie Kastrup Andersen og Simon Koefoed Toft tager nu kampen op og forsøger i en ny journalistisk detektiv-serie at løse mysteriet én gang for alle.

Efterforskningen begynder her - i første afsnit af “I Don Domingos Fodspor”, som du kan høre øverst i artiklen.

Kultfiguren Don Domingo dukkede op på Youtube i maj 2013. Videoen med den karakteristiske herre har nu næsten en halv million visninger, og kommentarsporet er fyldt med folk, der elsker ham.

Den ene halvdel hylder manden for hans geniale citater - heriblandt hiphop-gruppen Suspekt, der har brugt flere af hans citater i gruppens sange.

Mens resten gerne vil vide, hvem Don Domingo i virkeligheden er.

I episode 1 af “I Don Domingos Fodspor” undersøger vi, hvorfor vi allesammen er så vilde med Donnen. I vores søgen dukker billeder og teskter, som han har skrevet, op.

Og vi taler med Esben Bjerre fra Monte Carlo og finder den første ledetråd, der for alvor sætter os på sporet af Don Domingo.