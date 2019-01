I årevis har pizzabakker i hele Danmark været prydet af en pizzamand, der tilsyneladende ynder at smide bukserne, når han bager pizza.

Det har flere gange fået diskussionen til at sprede sig på Facebook, hvor mange tusinde danskere har moret sig over det sælsomme motiv, men aldrig har fundet svar på, om han rent faktisk er bundløs.

Det svar lykkes det imidlertid holdet at finde i denne uges udgave af B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen', som er ude nu og kan høres lige her.

Her har vært Anders Hemmingsen og medvært Emma Yamina nemlig held til at opstøve importøren af pizzabakkerne, Garo Kertesz. Og han er klar i mælet.

»Der er tale om en fejl. Han har ingen bukser på,« lyder det fra importøren, der dog straks lægger ethvert ansvar fra sig:

»Jeg kan fortælle jer med det samme, at fejlen ligger hos fabrikken,« siger han.

Han forklarer, at der tidligere var bukser på pizzamanden, men da printudstyret for nogle år siden skulle udskiftes efter at have printet flere millioner pizzabakker, gik der noget galt.

»Så blev det lyserødt, og så ser det jo ud, som om han ikke har nogen bukser på,« siger Garo Kertesz.

'I love pizza'-bakkerne kom til Danmark i starten af 90'erne og var ifølge importøren en øjeblikkelig succes på grund af den sjove pizzabager med det skæve tårn.

Og nu er de gået hen og blevet kult på grund af manglende bukser, som ikke kommer på igen lige foreløbigt. Grunden til det kan du høre i ugens podcast.

Der kan du også høre, hvordan det gik med Francisco, der har ledt efter danske Helle i 37 år, ligesom du kan møde ugens gæst, som har haft lidt af en Tinder-oplevelse med både kælderdates og trekanter, der udviklede sig til besøg af politiet.

Kan du hjælpe med nogle af ugens efterlysninger, eller mangler du selv noget, så skriv fluks til 'Helt væk med Hemmingsen's Instagram-profil.

