I nytårsprogrammet ‘Genialos’, kigger højenergifysiker Holger Bech Nielsen og reality-fænomenet Sidney Lee frem mod det nye år, hvor en af de store begivenheder bliver EM i fodbold, der også lægger vejen forbi København.

Det er dog tilsyneladende ikke noget, der optager makkerparret synderligt:

»Jeg er ikke så stærk på fodbold,« siger Sidney Lee; »Og jeg er endnu svagere,« fortsætter Holger Bech Nielsen.

Sammen forsøger de to at samarbejde om at nævne tre fodboldspillere.

Fysiker Holger Bech Nielsen og realitystjerne, Sidney Lee.

»Der er ham fra 80’erne, Poul Elgaard,« siger Sidney Lee - men mener han i virkeligheden Preben Elkjær? Det bliver aldrig helt klart.

»Og så er der ham, der laver Perfume. Beckham!,« jubler Lee.

Sammen formår de to ikke på stående fod at føje yderligere navne til listen, før snakken kommer ind på først professionel wrestling og siden fysikkens mysterier.

I programmet taler Holger Bech Nielsen om en beregning, som han har store forhåbninger til, og som han netop har foretaget på en model for det sorte stof i universet.

Fysiker Holger Bech Nielsen

»Det er jo et af de store mysterier i universet. Vi ved, at der skal være noget, men vi har ikke set det. Vi har kun registreret dets tyngdekraft,« forklarer Holger Bech Nielsen.

»Er beregningen 2+2?,« spørger Sidney Lee.

»Eeeej, ikke helt,« replicerer Bech Nielsen og fortsætter: »Man ved ikke, hvad det sorte stof er, men hvis min udregning er rigtig, så tror jeg, at vi finder ud af det i det kommende år. Men, det er den måske ikke. Den er jo nok forkert,« fortsætter han desværre.

Siden falder samtalen på tidsrejser, ormehuller i universet og genudgivelsen af et 20 år gammelt computerspil, som Sidney Lee glæder sig meget til i det kommende år. Og, naturligvis, Sidney Lees besættelse af konspirationsteorien ‘The Mandela Effect’, som de to har diskuteret i årevis. Lee mener, at forskerne i CERN i Schweiz er kommet til at spalte tiden i mange dele med partikelacceleratoren LHC, så virkeligheden ikke længere passer til mange menneskers minder om fortiden.

Holger Bech Nielsen er noget skeptisk.

Det hele udspiller sig i podcasten på Podimo, iTunes - eller lige her:

Genialos har kørt siden 2011 på Radio24syv, hvor de to herrers årlige passiar blev lidt af en jule- og nytårstradition. Hvert år har de således brugt ét program på at kigge tilbage på året, der er gået, og et andet, hvor de forsøger at kigge frem mod året, der kommer.

Efter et hektisk forløb drejede Radio24syv nøglen om i 2019 – et forhold, Sidney Lee og Holger Bech Nielsen også forholder sig i årets første udsendelse, som du kan lytte til på Podimo, iTunes eller lige her:

Berlingske Media har overtaget flere af de populære titler fra den hedengangne radio.

Weekendavisen er kørt videre med blandt andet 'Huxi og det gode gamle folketing', '24 spørgsmål til professoren' og 'Flaskens ånd', Euroinvestor udgiver nu 'Millionærklubben', Berlingske er kørt videre med 'Cordua og Steno', 'Hitlers Æselører' og 'Kampagnesporet', mens B.T. har overtaget 'Det, vi taler om' og 'Fodbold FM'. Og som nu altså også forsøger sig med Genialos, hvor det særegne reality-fysiker-makkerpar kigger frem mod væsentlige begivenheder i året, vi netop har taget fat på. Blandt andet præsidentvalget i USA, 100-året for genforeningen og altså EM i fodbold.