»Hvem er i grunden inde i Kylling?«

Det spørgsmål plagede youtuberen Kristine Sloth, da hun i sidste uge var ugens gæst i B.T.s podcast 'Helt væk med Hemmingsen'.

Det folkekære fjerkræ har fulgt hende siden barndommen, men hun har aldrig fundet ud af, hvem der egentlig gemmer sig inde i figuren bag sprogblomster som 'tivertifald', 'værsesgo' og 'molodi'.

Heldigvis for Kristine og andre nysgerrige er det lille mysterium ikke så svært at løse, da det ikke er nogen hemmelighed, at det er skuespilleren Brian Patterson, der lægger tynde ben til Kylling.

Han fortæller i denne uges podcast, at Kylling blev skabt helt tilbage i 1982, da Bamse endnu ikke havde sit eget tv-program, men blot var en figur i børneprogrammet 'Døren går op'. Skaberen Thomas Winding besluttede nemlig, at Bamse havde brug for en ven.

»En dag kiggede han (Winding, Red.) lige ind i kameraet, og spurgte: ‘Hvad så hvis Bamse havde en ven - en kylling for eksempel?' Og så bad han ungerne om at skrive historier og sende dem ind til programmet. Og så kom der 5-6 store poser fra postvæsenet med historier om en kylling, som var Bamses gode ven,« erindrer Brian Patterson.

Siden da har Brian Patterson været Kylling sideløbende med sit arbejde som skuespiller, han er blandt andet kendt som Vuk i 'I Kina spiser de hunde', og speaker, og indtog senest rollen i 2017 i spillefilmen 'Bamse møder den store verden'.

Ugens gæst i 'Helt væk med Hemmingsen' er komikeren Uffe Holm, og han efterlyser en mand. Lyt med her, og hør, hvordan det udvikler sig.

Ugens podcast handler som altid om efterlysninger af alt mellem himmel og jord.

I denne uge kan du møde Anne Mette, som efterlyser den søde pige, der trøstede hende på Hillerød Station sidste torsdag, da hun brød sammen og græd.

Du kan desuden følge udviklingen hos 19-årige Josefine, som i sidste podcast efterlyste en ung mand, der kan spille hendes kæreste til årets familiefrokost, fordi hun er træt af alle familiens spørgsmål om, hvorfor hun ikke kan finde en fyr.

