Mandag lancerer B.T. mini-podcastserien ‘I Don Domingos Fodspor’.

I tre afsnit forsøger journalisterne Sophie Kastrup Andersen og Simon Koefoed Toft at finde sandheden om youtube-fænomenet Don Domingos identitet.

‘Don Domingo’ dukkede op på Youtube i maj 2013 og oplevede stor berømmelse for sin røverhistorie om en kamp med ulve på en bjergskråning nær Mijas-bjergene i det sydlige Spanien.

Domingo sneg sig ind i både det hedengangne radioprogram Monte Carlo og i rapgruppen Suspekts hit ‘Søndagsbarn’, hvor megastjernen Lukas Graham også synger med.

I arbejdet med at opklare mysteriet om ‘legenden’ faldt de to journalister over endnu en fantasifuld fortælling fra verdensmanden med det karakteristiske overskæg:

Fakta om Don Domingo Født 1909

Boede som barn på Vodroffsvej, FRB.

Reklamemand, journalist og manusforfatter

Reklamechef Hjemmet

Forfatter-Pseudonym: William Careless

Farfar var William Scharling - finansminister og kommandør af dannebrog Startede sit virke på Gutenberghus som tekstforfatter, og har bl.a. været tekstforfatter på to biografreklamefilm om statslig Papirindsamling i efterkrigsårene. (Filmene er tilgængelige på Filmcentralen) Han udgav i bedste Mads Christensen-stil en pamflet om, hvordan en mand bør klæde sig. Det var bestillingsarbejde fra Dansk Herremoderåd og varehuset Salling. (Har vi billeder af) Han skrev teksten til sangen 'Deedle Doodle Dandy' med The Okey Dokies - Og formentlig sloganet 'Dandy - kvikker bestandig', som Buster Larsen sang i en biografreklame i 1952 - udgivet på Metronome Records. (Findes online) Skrevet: ørkenvandring 1942 - en lille moralsk historie (om reklame) og Ti trafikanterier. (Findes på Det Administrative bibliotek) Gift med Inge, sidenhen Lykke Bruun De Neergaard Var direktør i virksomheden 'Scharling & Brostrom' oprettet i Juli 1960 - opløst i 1969. hvor Lykke Scharling gik ud af bestyrelsen. Overtaget af jurist Viggo Bruun og Johan-Otto Schmidt. Produktionschef var Kurth Høve (lever stadig – er interviewet). Elev Leif Roden Nielsen. Ansat Laus Bengtsson – der går rygter om, at det var her sloganet 'Spies, Rejs og vær glad' opstod. Herefter flytter han til Spanien og ejer en grund ved Lomas nær Mijas (Det er her videoen er filmet). Grunden bruger han til at øve golf og skiløb på. Han ejer også et hus i Torreblanca. Her arbejder kan kortvarigt på en radiostation på søndage - måske en Malaga-afdelingen af radio Mercur sammen med Erik Haaest. Men dette har vi ikke kunne få bekræftet.

En dag, da Domingo så nabokonen ligge på alle fire og skrubbe gulvet med sæbevand, fik han efter eget udsagn en idé til en opfindelse af en tæthedstest af huse.

Se selv, hvad det går ud på i klippet øverst i denne artikel.

Følg med i morgen, når første afsnit af ‘I Don Domingos Fodspor’ udkommer.