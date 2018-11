Julefrokostsæsonen er over os, og for mange danskere betyder det mad, snaps og hygge med familie og venner.

Men for 19-årige Josefine er udsigten til den årlige familiejulefrokost ikke ubetinget glædelig.

»Jeg er desværre havnet nede ved børnebordet de sidste mange år - selv om mine fætre og kusiner sidder ved voksenbordet. Og det er jeg faktisk rigtig træt af.«

Josefine har fået at vide af familien, at det skyldes, at hun ikke har nogen kæreste, fortæller hun i ugens episode af podcasten 'Helt væk med Hemmingsen', som kan høres lige her.

Det, synes hun, er en rigtig dårlig grund til at parkere hende ved børnebordet, for som hun siger:

»Jeg synes jo ikke, jeg er et barn, når jeg har prøvet en masse voksne ting.«

Familiens fokus på, at hun er kæresteløs, går hende så meget på, at hun slet ikke har kunnet overskue at møde op til julefrokosten de seneste to år, men i år har hun en plan.

»Jeg efterlyser en kæreste, der kan tænke sig at tage med til julefrokost og spille min kæreste. Han skal egentlig bare være god til at lyve og spille min kæreste for en dag,« siger Josefine til Anders Hemmingsen.

Hun har overvejet at få en sød hævn over familien ved at give dem et ordentligt chok, når hun tropper op med den falske kæreste, afslører hun.

»Jeg har været igennem forskellige scenarier for, hvilken type jeg skal tage med. Om jeg skal gå 'all in' og tage en rigtig gammel mand på 50 + med, og sige, det er min kæreste. Eller om jeg skal tage en fyr med, der har ansigtstatoveringer og ser lidt farlig ud,« siger Josefine.

I det tilfælde, at hun finder den helt rigtige mand at tage med, kan der dog være en bonus for den heldige ungersvend - eller senior. Han kan nemlig blive forfremmet til fast kæreste.

»Hvis det nu var en sød og intelligent fyr, som jeg klikkede godt med, så ville jeg da godt kunne overveje det,« siger Josefine.

Julefrokosten finder sted 29. december, og Josefines falske kæreste skal helst være fra Syd- eller Midtjylland, siger hun.

Hvis du - eller din ven - er den helt rette, så skynd dig at skrive til 'Helt væk med Hemmingsen's officielle Instagram-profil.

Josefine advarer dog om, at hendes familie ikke er helt normal.

»Det er nogle meget spændende personer, kan man sige uden at fornærme nogen. Og vi er en stor familie.«

»Til julefrokosterne spiller vi pakkespil, og det går altid helt sindssygt galt, og folk bliver uvenner. Der er altid nogen, der græder,« siger Josefine.

»Så ender det nok med, at nogen får drukket lidt for meget, og så bliver vi uvenner, og så kører vi hjem,« siger hun.

Hør hele historien i ugens podcast, hvor du blandt meget andet også kan møde Ole, der har programmets hidtil mærkeligste efterlysning.

