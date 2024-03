Megastjernen Taylor Swift er stadig i gang med sin mega-tour – og snart kan du streame den.

Der har været rigtig mange store koncertturneer gennem tiden, men ingen som Taylor Swifts ‘The Eras Tour. Det er den musikturné i verdenshistorien, der har indtjent flest penge og fra 15. marts kan du streame koncerten på Disney+.

Stream koncertfilmen Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version) fra 15. marts

Lige nu får du adgang til Disney+ fra kun 19 kroner om måneden i tre måneder

»‘The Eras Tour’ er et sandt fænomen, der har og fortsætter med at begejstre fans verden over. Vi er rigtig glade for, at få den her utrolige koncert eksklusivt på Disney+« lyder det fra Disney-direktør Bob Iger i en pressemeddelelse.

Da koncertfilmen gik i biografen, indtjente den mere end 260 millioner dollar – svarende til 1,7 milliarder danske kroner.

Du kan også glæde dig til at høre 'Cardigan' og fire andre sange, som ikke var med, da filmen blev vist i biograferne.

'The Eras Tour' startede 17. marts 2023 og slutter efter planen 8. december i år.