I dag kan du se din årsopgørelse for 2023. Hvis du skal have penge tilbage, er det let at få dem til at vokse.

Fra i dag kan du se, om du skal have penge tilbage i Skat for 2023. Og selvom det kan være en god ide at have penge i banken til uforudsete udgifter, kan du bruge dem på en bedre måde. Renten i langt de fleste banker er en del lavere end inflationen, så jo længere dine penge står i banken, desto mindre kan du købe for dem.

Danske Norm Invest er et helt oplagt alternativ. Her kan du investere fra 10.000 kroner og lade eksperter klare alt arbejdet. Du kan løbende følge med i udviklingen – og du kan altid trække pengene ud. Det koster maksimalt 0,60 – 0,80 % om året.

Se dit mulige afkast her

Norm Invest er godkendt af Finanstilsynet – flere end 85.000 danskere har lavet en investeringsplan – Norm Invest har investeret mere end to milliarder kroner for sine kunder

Slip for at begå fejl når du investerer

Det er nemt at komme til at lave dyre fejl, hvis du ikke er ekspert og har lyst til at bruge mange timer hver måned på at pleje dine investeringer.

Hvis du vælger at få eksperterne fra Norm Invest til at håndtere dine investeringer, kan du sove roligere om natten. De laver en investeringsplan for dig, så dine investeringer bliver tilpasset netop din situation. Og de overvåger løbende dine investeringer og står for alt det praktiske med at købe og sælge samt indberetning til skat.

Afkastet hos Norm Invest afhænger af din investeringsprofil. Der er altid risiko forbundet med investering, og historisk afkast er ikke en garanti for fremtidigt afkast.

Se dit mulige afkast her