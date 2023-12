Se her, hvordan du får fat på den ekstremt populære børnebog »Den fantastiske bus«.

15 år.

Så længe arbejdede børnebogsforfatter og tegner Jakob Martin Strid på sit seneste værk »Den fantastiske bus«. Og det var værd at vente på. Bogen er blevet rost til skyerne, og den er blevet flået ned af hylderne i et helt uhørt tempo, lyder det fra branchen.

Køb gavekort til bogen hos Bog & Ide

Op til 45 dages lytning for 0 kroner ‘Den fantastiske bus’ fås ikke som lydbog. Men du kan høre tusindvis af lydbøger i Bog & Ides app i op til 45 dage. Du skal bare bruge koden APP45 ved kassen Opret dig her Tilbuddet gælder kun nye kunder og giver ubegrænset lytning for én bruger i maksimum 45 dage. 14 dage prøveperiode + første månedstrækning til 0 kroner. Abonnementet fornyes herefter automatisk til 89 kroner om måneden uden binding.

»Vi har aldrig før oplevet, at en børnebog er blevet taget så hurtigt ned af hylderne, som vi har set det med ‘Den fantastiske bus’ de seneste uger. I vores butikker bliver bogen både købt som julegave til børnene, men også fordi forældre bare gerne vil have den. Det er et kvalitetsstempel af Jakob Martin Strids arbejde, at han er lykkedes med at ramme både store og små med sine fortællinger og tegninger,« fortæller administrerende direktør for Bog & Ide, Marianne Lyngby Pedersen, i en pressemeddelelse.

Berlingske gav ‘Den fantastiske bus’ seks ud af seks stjerner med ordene »Danmarks suverænt bedste børnebogsforfatter overgår sig selv med livsværk«

Bogen, der lige nu er så godt som udsolgt overalt, er usædvanlig på mange måder. Den vejer hele 2,5 kilo, strækker sig over 204 store sider med håndtegnede tegninger, og bogens ryg er syet i hånden.

Køb et gavekort til bogen hos Bog & Ide

‘Den fantastiske bus’ handler om katten Spir, der sammen med sine venner bygger en kæmpe bus for at rejse til landet Balanka. Der gemmer sig måske noget, der kan redde den syge Timo.

Du kan læse mere om bogen hos Weekendavisen

Sovrn link