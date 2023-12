Vil du købe gaver, som modtagerne ikke forventer at få? Så har vi lavet en god oversigt til dig.

Fra nu af bliver der købt læssevis af julegaver. De fleste af dem kommer fra ønskelister, som nemt kan forveksles med egentlige bestillingslister. Hvis du for alvor vil overraske modtageren, bør du gå efter en betænksom gave, som modtageren ikke vidste, at han eller hun i virkeligheden altid har ønsket sig.

Coolstuff har et kæmpe udvalg af netop den slags gaver. Nogle af gaverne kan pakkes ind, de kan sendes direkte til modtageren på få dage, og du kan betale med mobilen.

Her er et lille udvalg af de mest opfindsomme gaver

Sælpude

Helt traditionelle puder falder hurtigt i ét med resten af indretningen. Den risiko er der ikke med sælpuden. Den vinder ingen priser for sin æstetik; til gengæld skal den nok vække masser af opmærksomhed – og den er blød nok til at kunne bruges som hovedpude.

Sutsko til mikrobølgeovnen

Der kan laves lange lister over ting, du ikke skal komme i mikrobølgeovnen. Normalt er sutsko også på den liste, men lige præcis det her par er en helt anden historie. Efter et enkelt minut i mikrobølgeovnen, kan de holde kolde fusser varme i helt op til to timer.

Chips og dobbelt dipskål

Chips og dip hører sammen som salt og peber, som sol og måne; som Janni og Karsten Ree. For de fleste involverer det flere skåle og dermed mere opvask. Men med den her smarte alt i en chips og dipskål er det hele samlet ét sted. Der er nemlig små skåle til to slags dip. En fantastisk gave til alle, der elsker den form for kartofler.

