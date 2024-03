Indhent et skræddersyet tilbud fra to af Danmarks største alarmselskaber og få den alarm, der passer bedst til dit hjem.

De fleste danskere elsker et godt tilbud, og det er blevet til en folkesport at indhente forskellige tilbud for at finde lige præcis det, der passer bedst til dit behov. Det har du sikkert gjort masser af gange på mobilabonnementer, forsikringer, håndværkere og meget andet.

Samme tilgang kan du prøve med alarmselskaber og på den måde få den bedste pris på den alarm, der passer bedst hjemme hos dig.

Du kan eksempelvis indhente et tilbud fra alarmskaberne G4S og Verisure. Sådan gør du:

1. Udfyld den hurtige formular hos G4S her (tager cirka to minutter at udfylde.)



2. Udfyld den simple formular hos Verisure her (tager cirka to minutter at udfylde.)

3. Vent på at blive kontaktet af begge selskaber.

Når du har fået et uforpligtende tilbud fra begge selskaber, har du et bedre grundlag for at vurdere om en alarm er det rigtige valg for dig – og om du ønsker at acceptere et af de to tilbud.

Apropos forsikringer: Hos nogle forsikringsselskaber kan du få en billigere indboforsikring ved at få en alarm.