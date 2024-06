Der er rigtig mange gode grunde til at booke en uforpligtende prøvetur i årets bil. Bliv klogere lige her.

Drømmer du om en elbil, der er alsidig nok til at klare det meste? Så bør du se nærmere på Renault Scenic E-Tech 100 % electric , der er blevet kåret som Carof the Year 2024. Det er der mange gode grunde til.

Renault Scenic E-Tech 100 % electric Car of the Year 2024

Op til 625 km rækkevidde (87 kWh batteri)

Mulighed for 150 kW DC-ladning og 22 kW AC-ladning

545-1.670 L bagagerum

Tilgængelig i fire versioner: Evolution, Techno, Esprit Alpine og Iconic

Fås fra 309.990 kroner

Rækkevidden er helt op til 625 kilometer på en opladning, og lynlader du ved 150 kW DC kan du få helt op til to timers motorvejskørsel på kun en halv times opladning.





Skal du have god plads for at kunne køre på familieudflugt? Intet problem. Bagsædet fås med både armlæn, kopholdere, to USB-C-porte og holdere til telefoner og tablets. Bagagerummet rummer 545 liter og imponerende 1.670 liter når bagsæderne er lagt ned.

Du har altid en smart køreassistent lige ved hånden. Bilen har nemlig indbygget Google Automotive system, der taler dansk.

Scenic 60-87 kWh, 170-220 hk, forbrug 16,3-16,8 kWh/100 km, rækkevidde 420-625km (påvirkes af kørestil, vejr, hastighed mm.). CO₂: 0 g/km under kørsel (WLTP). Forbrug kan påvirkes af blandt andet kørestil,vejrforhold og udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr til merpris.