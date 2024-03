Der er mange grunde til at tage springet og anskaffe sig en elbil.

Det seneste års tid har elbilerne fået deres folkelige gennembrud herhjemme. Ikke mindst takket være priskrigen, der lige nu raser mellem flere elbilproducenter. Og det kommer dig til gode; du sparer nemlig hele 70.000 kroner på den lækre Renault Mégane E-Tech, der kan købes fra 264.990 kroner. Derudover kan den privatleases fra 3.195 kroner om måneden med 0 kroner i udbetaling og hurtig levering.

Renault Mégane E-Tech Op til 442 kilometer rækkevidde (WLTP)

Op til 300 kilometer genvundet energi på 30 minutter

160 kW motor (220 hk)

0-100 km/t på 7,4 sekunder

Tre udstyrsvarianter: Equilibre, Iconic og Techno Læs mere om bilen her

Lær Renault Mégane E-Tech at kende her

Ud og hjem på én opladning

Bilen er produceret i Europa med de bedste materialer, og der er selvfølgelig heller ikke gået på kompromis med batteriet. Faktisk kan du køre helt op til 442 kilometer på en opladning. Hvis det ikke er nok, kan bare 30 minutters opladning give dig helt op til 300 kilometer.

Den imponerende rækkevidde skyldes blandt andet det lækre aerodynamiske design. Der er brugt mange forskningstimer for at give Renault Mégane E-Tech de bedste forudsætninger for at køre langt på en opladning.

Se flere detaljer om Renault Mégane E-Tech og book en prøvetur her