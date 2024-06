Der er spænding i aktiemarkedet inden dagens store begivenhed, som er offentliggørelsen af det amerikanske kongetal i eftermiddag dansk tid.

Kongetallet - eller den amerikanske jobrapport 'Non Farm Payroll' - bliver anset som en strømpil for, hvordan det går i den amerikanske økonomi. Tallet viser hvor mange job, der er blevet skabt udenfor landbruget i den forgangne måned. Ræsonnementet er, at hvis amerikanske selskaber tør ansætte i stedet for at fyre, så tolkes det som, at de ser lyst på fremtiden.

I øjeblikket forventer markedet, at der vil være blevet skabt omkring 185.000 nye job i maj. Lander tallet over eller under forventningerne kan det få betydning for, hvornår og om, den amerikanske centralbank vil sænke renten i år.

Investorerne vil derfor holde skarpt øje med dagens tal, som præger stemningen på markedet. Der hersker nemlig i øjeblikket en afventende stemning. Vi starter det finansielle overblik i Asien, hvor handlen stadig er i gang:

Japanske aktier går en smule tilbage, når man kigger på det ledende Nikkei-indeks, der bliver sendt ned med 0,1 pct.

Også de kinesiske aktier dykker i dagens børshandel, når man kigger på Hang Seng-indekset med base i Hong Kong. Investorerne handler aktierne ned, så indekset falder knap 0,5 pct.

Europæiske aktier står til en afdæmpet start på dagen, når de europæiske markeder åbner om få timer. Futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder er oppe med 0,04 pct.

De amerikanske aktier står til beskedne stigninger, når markedet åbner i eftermiddag. Futures for Nasdaq og Dow Jones-indekset indikerer stigninger på 0,1 pct., mens det toneangivende S&P 500-indeks ligger fladt.

Olieprisen tikker en smule op. En tønde af den amerikanske WTI-olie koster nu 75,6 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster lige knap 80 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen stiger en smule. Guld handles således til en pris på 2.380 dollar pr. ounce. Det betyder, at det gyldne metal er steget 15 pct. siden årets begyndelse.

Guldet er værd at følge, fordi guld opfattes af mange som en sikker havn i krisetider og har historisk klaret det godt i perioder med modvind på aktiemarkedet.

Kryptovalutaen bitcoin stiger med omkring 0,4 pct. Den digitale mønt koster således knap 71.000 dollar.

