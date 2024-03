Der er fuld fart på det danske arbejdsmarked.

Antallet af danske lønmodtagere steg med 3900 personer i januar. Heraf steg den offentlige beskæftigelse med 2.500 personer, mens den private beskæftigelse steg med 1.400 personer.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Og spørger man cheføkonom hos Dansk Erhverv, Tore Stramer, er der grund til begejstring.

»Den fortsatte fremgang i beskæftigelsen er en eventyrhistorie, der bare ikke vil stoppe for dansk økonomi. Det er kort og godt vildt imponerende, at beskæftigelsen bliver ved at med at banke i vejret herhjemme,« skriver han i en kommentar.

Han uddyber og forklarer, at den store jobvækst blandt andet ses i servicesektoren, hvor blandt andet hotel- og restaurationsbranchen har bidraget pænt. Derudover fremhæver cheføkonomen også den danske medicinalgigant Novo Nordisk, som en positiv bidragsyder til dansk økonomi:

»Novo Nordisk har udviklet sig til en stærk jobmotor i dansk økonomi med ca. 5.500 nyansættelser alene over det seneste år. Endelig har en række store investeringer i fabrikker og udstyr fra Novo Nordisk også løftet beskæftigelsen i en række støtteerhverv i den øvrige industri og inden for byggeriet,« skriver Tore Stramer i en kommentar.

Selvom jobvæskten i starten af 2024 er begyndt at løje af, så regner man i Dansk Erhverv ikke med, at et fald i beskæftigelsen vil rykke ved stabiliteten i dansk økonomi.

»Som udgangspunkt er der udsigt til en blød landing, hvor beskæftigelsen kun langsomt vil falde fra de nuværende rekordhøje niveauer. Som tingene ser ud nu, så forventer vi et fald i beskæftigelsen på ca. 20.000 personer frem mod udgangen af 2025,« konkluderer Tore Stramer.

